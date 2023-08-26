 

Нашли окаменелости хищного динозавра мелового периода

26.08.2023, 21:12, Разное
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В ходе очередной археологической экспедиции Кузбасского государственного краеведческого музея был обнаружен удивительный артефакт прошлого – фрагмент скелета. Это необычная находка и вызвала у участников отряда глубокий интерес.

Команда исследователей посвятила многочисленные часы изучению ее на месте обнаружения. С увлечением и напряженным интересом каждый член отряда старательно изучал строение скелета, пытаясь понять его происхождение и возраст.

С первого взгляда стало ясно, что фрагмент скелета принадлежал существу огромных размеров. Это подтвердилось при проведении нескольких экспертиз, которые показали, что он принадлежал представителю вымершей мегафауны. Международное значение этого открытия было огромным, так как информация о мегафауне является главным фактором для изучения истории развития земных экосистем.


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