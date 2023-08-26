«Скорбим, но ждем зарплату»

Родственники бойцов ЧВК «Вагнер» опасаются, что не получат положенных денег.



Возложения цветов у стихийного мемориала у здания, где располагался «ЧВК Вагнер Центр». Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Главной темой обсуждения в группах и чатах в телеграме, где родственники наемников общаются между собой, стала возможная гибель главы ЧВК в авиакатастрофе. Люди ждут официального подтверждения его гибели и строят свои предположения, жив Пригожин или нет.

Судя по сообщениям, ЧВК с начала года уже испытывала проблемы. Родственники не могут дозвониться до «кураторов» — людей в регионах, у которых они наличными получали выплаты. «Если информация подтвердится… Да, жаль, да, скорбим… Но в этом случае наши семьи не дождутся за [зарплаты]. Возможно, и поэтому все сделано, полстраны в ожидании… Да, скорбим, да, жаль, да, беда… Но мы — семьи — зп ждём!!!» — пишут в тематическом чате.

Часть участников чата строит гипотезы, мог ли выжить Пригожин.

ИЗ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТОВ

«Даже если ЕВ [Евгений Викторович] жив (дай бог). «Поход» на Москву был тогда за гибель ребят из ЧВК, даже если на борту не было ЕВ, там были ребята из ЧВК… Все равно это очень, сука, страшно… И не обойдется без последствий. Обычно сразу дают комментарии после крушений самолета, а сейчас тишина …»

«Тела опознаны… К сожалению, чуда не произошло. Я из известных только по Листьеву плакала. И по Пригожину. Прощай, дядя Женя», «Всем назло, дядя Женя, живи!» — пишут родственники. Часть людей при этом сомневаются, что глава ЧВК мертв.

«Вы думаете, ЕВ [Евгений Викторович] себя бессмертным считал и ничего на случай своей гибели не придумал?», «Я тоже не верю, что Пригожин погиб. Он был сильным человеком и воином», «Если было сказано, что бойцы герои, а в окопе все едины. ЕВ так-то много времени проводил там со своими ребятами. И СМИ ничего не говорит об одном из героев. Но я надеюсь, что дядя Женя был во втором самолете, про который никто не пишет».

Есть в чатах и предположения, что у ЧВК может появиться новый владелец, и в качестве кандидатуры называют бывшего командующего группировки войск в Украине генерала Сергея Суровикина и даже россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием и обменянного в 2022 году.

ИЗ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТОВ

— А я-то думал, куда Суровикина хотят трудоустроить.

— Это вряд ли, там еще Бут есть. Его очень упорно выцарапывали у США.

— Бут, может, и умный, но интеллигент. Планировать может, а руководить и быть лидером нет, — предполагают в сообщениях.

Другие участники чатов видят в крушении самолета с Пригожиным странные совпадения, например, что крушение произошло в день, когда исполнилось ровно два месяца со дня мятежа, устроенного владельцем ЧВК. А также сомневаются, что опытные наемники могли пренебречь безопасностью. «Меня в этом всем смущает один факт — как могли два руководящих лица лететь одним бортом? Уткин [командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин] профессиональный военный и прекрасно знает, что вместе руководители не летают. Писали 100 раз сегодня, что ЕВ не дурачок и часто регистрировался и записывался на один рейс, а летел другим».

«Батя жив в любом случае, а так да — конечно, никого не бросим! Как же хочется очередной раз зайти в чат и увидеть его видео, где он говорит, что «хрен вам, не дождетесь».

Владимир Прокушев,

корреспондент отдела расследований

—