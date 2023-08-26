Мнение: Про разбившуюся Луну-25

На днях российский космический аппарат Луна-25 разбился о поверхность Луны. Миссия была интересной — предыдущие аппараты прилунялись на экваторе, а этот был намерен сесть на Южном полюсе спутника. Но, увы, импульс перед посадкой дали неправильно. Говоря автомобильным языком, при парковке перепутали педали, нажали на газ вместо тормоза, и машина влетела в стену, вместо того чтобы остановиться в 20 сантиметрах от неё.

Назвать это каким-то особенным провалом нельзя. Цитирую космического инженера Марата Айрапетяна, которого мне рекомендовали как серьёзного эксперта (ссылка):

…Россия откровенно не занималась Луной около 40 лет по разным причинам. Людей, которые реализовали старые миссии, практически нет. Да, остались чертежи, наработки (кстати, для аналоговой электроники, а не цифровой), но невозможно просто так по чертежу собрать космический аппарат.

На Земле нам даже шкаф сложно собрать по инструкции, а тут целый спутник. Поэтому знания и технологии потеряны, и приходится буквально учиться заново. Сам факт того, что спустя десятилетия аппарат успешно оказался на орбите Луны — уже успех.

Прежде, чем делать что-то серьезное на Луне, нужно отработать все технологии посадки, как минимум. Иначе мы даже не будем уверены, что дорогое оборудование долетит.

Такие аварии в космонавтике — неизбежны и даже нормальны. После первого пуска Starship инженеры сделали около 1000 изменений в конструкции аппарата. Получили первые данные, учли ошибки — двинулись дальше учиться. Так же будет и с Лунными миссиями. В задачах миссии буквально прописано — отработка технологий, это и сделали.

Да, я не оправдываю, что это странно, что достижения 50-летней давности не удалось повторить. Но в тех начальных условиях, где находится отрасль, долететь до Луны было важным пунктом, маленьким шагом.

Предыдущий Индийский лунный аппарат Чандраян-2, который должен был сесть на Луну, тоже разбился при посадке. Сейчас вокруг Луны летает его брат близнец с исправленными ошибками прошлых миссий

И действительно. Как верно пишут читатели, такого плана проблемы (импульс не туда, не тогда или не в том объеме) в космонавтике встречаются регулярно. Например, из отечественного известного:

— при (не)выводе на орбиту некоей «Зари» при первом пуске сверхтяжёлой ракеты «Энергия»;

— при (не)отлёте на Марс «Марса-96»;

— при не выводе с космодрома Восточный на орбиту «Метеора» из-за разгонного блока «Фрегат».

Конкретно в лунных миссиях неудачи тоже были правилом. Блогер konstantinus-a цитирует комментарий Ильи Крамника с ретроспективой наших достижений (ссылка 1, ссылка 2):

Космос – это дорого.

Советский опыт показывает, что пускать нужно много и часто. С 1958 по 1976 году к Луне было запущено 45 советских АМС [автоматическая межпланетная станция], 31 пуск закончился неудачей по разным причинам – от аварии ракеты-носителя, до ошибок уже на орбите Луны. Те из них, что упали на старте из-за аварии ракеты-носителя, так и остались в списке под именами «Е-# номер #», вышедшие на околоземную орбиту получили обозначение «Космос-###» как искусственные спутники Земли, те, что смогли улететь к Луне, получали уже лунную нумерацию – «Луна-##», но и на этом этапе не все добивались успеха – аварии происходили и из-за дефектов тормозных двигателей, и из-за ошибок в управлении.

Причем процент неудач оставался высоким и на поздних этапах. Если брать третье поколение советских лунных АМС, Е-8, то с 1969 по 1975 годы было запущено 16 станций. Удачных попыток было шесть, одна оказалась частично удачной, девять завершились потерей аппаратов.

Три Е-8 – носителей «Луноходов», в 1969, 1970, 1973 году. Первый пуск неудачный – потеря «Протона» на 52-й секунде полета, два стали миссиями «Луна-17» и «Луна-21», доставив на поверхность Луны «Луноход-1» и «Луноход-2» соответственно.

Два Е-8ЛС – тяжелые спутники Луны в 1971 и 1974 году. Оба пуска успешны, «Луна-19» и «Луна-22» вышли на окололунную орбиту. Но орбита «Луны-19» оказалась нерасчетной, отчего миссию можно считать лишь частично успешной, а «Луна-22» отработала свое, прислав серию телевизионных панорам Луны, что сильно помогло уже в решении задач «луночерпалок».

А «луночерпалок» было 11 штук. Е-8-5 и Е-8-5М – станции для доставки лунного грунта. Они запускались с 1969 по 1976 год, успешными были три – «Луна-16», «Луна-20», «Луна-24».

Еще три – «Луна-15», «Луна-18», «Луна-23» – потерпели неудачу при посадке, но получили номера, поскольку в СМИ успели сообщить о пуске.

Две потерпели неудачу на стадии работы разгонного блока и вышли на околоземную орбиту как «Космос-300» и «Космос-305».

И три остались под индексами Е-8-5 N 402, 405, 412 – не выйдя на орбиту.

Космос – это дорого. А если прекратить «потому, что не получается», то будет еще дороже – вероятность аварии после длительного перерыва всегда выше.

Остаётся только согласиться с тем, что космос — это очень дорого.

Как многие из моего поколения, я люблю космос, и я поддерживаю трату моих налогов на освоение Солнечной системы. Грубо говоря, я готов лишний раз подпрыгнуть, проезжая колдобину, если сэкономленные на ремонте дорог деньги пойдут на разработку ракет.

В подростковом возрасте я перечитал полные собрания сочинения Гаррисона и Хайнлайна, а также огромное количество другой фантастики. Прямо сейчас я с большим удовольствием играю в отечественную Инсомнию. Таким образом, лично меня космическая тема занимает в достаточной мере, чтобы я одобрял разумные расходы на неё.

Однако найдите на карте мира Россию и Португалию, сравните размеры наших стран. Португалия занималась колонизацией других континентов, на пике могущества она контролировала огромные регионы, до сих пор на португальском говорят Бразилия и ещё с десяток маленьких государств. Но при всём при этом население Бразилии — 220 млн человек, а население «метрополии», Португалии, всего лишь 10 млн человек. При всём при этом никакой дани Бразилия Португалии не платит. Титанические усилия, которые Португалия затратила в прошлые века на колонизацию Азии, Африки и Америки не дали ей в итоге ничего, кроме нескольких гордых записей в учебниках по истории.

Россия, напротив, тратила на колонизацию заморских земель самый минимум, предпочитая расширяться вширь и вглубь. Результат мы можем наглядно наблюдать на карте.

Чтобы два раза не вставать. Часто вспоминают план бедного 1999 года, «догнать Португалию». План в целом выполнен — по душевому производству мы примерно на одном уровне с Португалией, разница составляет всего лишь несколько процентов. Но так как в России живёт в 15 раз больше народу, то и общий размер экономики России примерно в 15 раз больше.

Так вот, с освоением космоса расклад тот же. В долгосрочной перспективе космос планово-убыточен, так как космические колонии в итоге получат независимость, а странам-основателям этих колоний останется только чувство глубокого удовлетворения от мысли, что жители условного Титана говорят на китайском или индийском языке.

Человечеству в целом космос необходим — хотя бы для страховки от американцев с ядерной кнопкой и для восполнения месторождений редкоземельных металлов. Каждой конкретной стране, однако, будет выгоднее, если всю дорогую работу по освоению космоса оплатит не она, а кто-то другой.

Краткосрочные выгоды от освоения Луны тоже есть: это военные технологии, и это престиж. Однако военные технологии сейчас развиваются по другим веткам, запуск больших ракет мало чем поможет России в реальных конфликтах. Что касается престижа, то тут очень дурное соотношение цены к качеству. Напомню, провалившаяся миссия называлась «Луна-25», и это только советско-российская нумерация, другие страны тоже летали к Луне. Современной публике более-менее безразличен очередной запуск очередного заурядного аппарата. Чтобы публика хоть немного оживилась, надо делать миссию, которая станет не повторением старых шагов, и даже не шагом в сторону, а следующим шагом к освоению глубокого космоса.

Очередной запуск маленького спутника — нет. Постыдное шоу в духе «запустим на ракете автомобиль» — нет. Высадка человека на Марс — да. Исследовательский зонд к Альфе Центавра — да. Стационарная база на Луне — да. Суть в том, чтобы это было продвижение вперёд, к новым горизонтам, а не повторение старого и не исполнение танцевальных па.

Как несложно заметить, в разумную цену из списка можно уложить только лунную базу. Открытие лунной базы воодушевит энтузиастов, станет ненадолго главной темой новостей и позволит мечтателям планировать дальше: «вот сейчас роботизированная база на Луне, потом туда космонавты прилетят, потом лунный космодром организуем…». Вместе с тем денег на создание лунной базы уйдёт довольно много, а пропагандистский эффект будет относительно слабым. Я склонен полагать, что даже лунная база себя не окупит. Обычная же миссия к Луне, которая воткнёт очередной щуп в реголит или пришлёт очередной чёрно-белый снимок не окупит себя совершенно точно.

Если рассуждать практически, России стоит отойти в сторону, чтобы каштаны из огня таскали для нас другие страны. Китай, например, население которого прямо-таки требует от властей продемонстрировать всему миру державную мощь, и который только за последние 5 лет вдвое увеличил расходы на исследования (ссылка). Или Индия, которая тоже нуждается в наглядных достижениях, и которая обладает редким навыком добиваться внушительных результатов очень дёшево, буквально за копейки. Для справки, Индия потратила на свою успешную лунную миссию меньше, чем американцы тратят на один голливудский фильм о космосе (ссылка)… Впрочем, повторюсь, главная задача космоса в 2023 — пропаганда. Поэтому сравнение фильма с реальным космическим аппаратом имеет второй слой: если итоговой целью является воодушевление среднего американца, то при равных расходах эффективнее вкладываться в кино.

Теперь о причинах, по которым я смотрю на развитие российской космонавтики с некоторым скепсисом.

Когда враги народа Королёв и Глушко делали первые свои баллистические ракеты, одной из главных технических проблем стало отсутствие нужных деталей и материалов. Даже если сталинская экономика была способна произвести, например, нужную марку стали, неизменно выяснялось, что качество её оставляет желать много лучшего, и что нужно вручную перепроверять всё 10 раз, чтобы свести процент брака к разумному минимуму. Плановая экономика вообще несовместима с качеством и инновациями: директор завода, который пытается делать не быстро, а хорошо, быстро расстаётся со своим креслом.

Сейчас мы, к счастью, вернулись к здоровому капитализму. Качество материалов и компонентов резко выросло, что сказалось, например, на среднем сроке жизни спутников Земли, который увеличился в разы. Однако теперь проблема переместилась на другую сторону поля, в Роскосмос.

В советские времена заниматься космосом было не только интересно, но и выгодно — туда отбирали лучших, так как на скорбном фоне советских зарплат в 120 рублей космическая отрасль могла делать инженерам практически королевские предложения. Сейчас, однако, «гегемония пролетариата» осталась в прошлом, хороший инженер зарабатывает отличные деньги на гражданке. При этом, что очень важно, кроме денег он получает хорошие условия труда — не только воду из кулера, но и современное оборудование, и просторные уютные офисы, и подчёркнуто уважительное отношение организации.

Поставьте себя на место крутого программиста, который имеет свои 800 тысяч где-нибудь в Яндексе или в Сбере, катаясь там, как сыр в масле. Зачем ему идти в Роскосмос? Больше 200 тысяч ему явно не предложат, да и 200 тысяч дадут очень навряд ли, так как в госорганизации такие зарплаты зарезервированы для ветеранов, которые ещё Гагарина помнят. Условия труда точно будут хуже, чем у частников, отношение начальства — неизмеримо хуже, «через губу». Вместо чистых и красивых служебных скриптов, построенных по всем правилам компьютерной теории, придётся возиться с простынями безнадёжно устаревшего кода, который был плох ещё в 1980-е, и который ответственный намеренно путает дополнительно, чтобы получить страховку от увольнения. Наконец, всё это — на устаревших инструментах и без доступа в интернет, так как даже согласованная с начальством попытка использовать иностранную программу может повлечь за собой уголовное преследование. Понятно, что если злого умысла не будет, а будет обычная небрежность, «шпион» отделается условным сроком. Но зачем это программисту вообще надо, если можно спокойно сидеть в своём Яндексе на разноцветном кресле-мешке, получая в разы больше денег за оптимизацию маршрутов велокурьеров?

Есть проблема и с компонентами. Прогресс в электронике идёт не так быстро, как кажется по заголовкам новостей — большая часть радиодеталей производится в неизменном виде десятилетиями (ссылка). Однако, чтобы производитель качественных радиодеталей вырос и окреп в России, нужны три фактора:

1. Устойчивый спрос именно на российские детали.

2. Постоянные правила игры.

3. Защита бизнеса от преследования со стороны государства.

Со всем этим есть проблемы. Крепко занялись импортозамещением мы только в 2014 году, до того конкурировать с импортом было крайне тяжело. Правила игры наши законодатели постоянно меняют: планировать на 10 лет почти невозможно, так как в любой момент бизнес могут обложить дополнительными налогами, или обременить дополнительной бюрократией. Наконец, многие предприниматели взяли себе за правило в принципе не работать с государством, так как госзаказчики славятся своей склочностью и токсичностью. Даже если вы в точности исполните свои обязательства по договору, госструктура может попытаться вам не заплатить, может подать на вас в суд, а также может сделать и то, и другое одновременно.

Глядя на эти риски, частники открывать заводы по производству электроники, современных материалов, специфических двигателей и тому подобного не очень торопятся. У заводов же государственных (или бывших государственных) ровно те же беды, что и у Роскосмоса — грамотных кадров мало, грамотных управленцев ещё меньше. Качество деталей, которые заводы старого образца поставляют для спутников, соответствующее.

Простого решения у этой проблемы нет — даже если завтра медики клонируют Сергея Королёва, чтобы он возглавил Роскосмос, это ничего принципиально не изменит. Надо долго и упорно трудиться, развивать точную промышленность в России, холить и лелеять частный бизнес, создавать в космической отрасли привлекательные условия труда для лучших учёных и инженеров. Пока что, насколько я вижу, Россия движется в правильном направлении, хоть и медленно, с отступлениями, регулярно допуская досадные законодательные ошибки.

Вместо завершения поста ещё раз поблагодарю американцев за агрессию против нашей страны. Двадцать тысяч санкций стали отличным стресс-тестом для экономики России — последствия санкций наглядно показали властям, кто на что способен, после чего власти начали, наконец, забирать важные ресурсы у вельможных болтунов, чтобы отдать их в управление людям дела.