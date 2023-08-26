Мнение: О возвращении к коммунизму

Вот такие темы животрепетали в моем ЖЖ в 2006 году в конце лета, такого же, как сейчас…

Последнее решение (вопрос Ольшанскому)

В сущности, все эти споры в духе “если бы да кабы” смысла особого не имеют, это очевидно. Ну что толку судить-рядить “если бы ГКЧП…” Нету никакого ГКЧП, проехали. Мне, к примеру, все эксперименты в духе “альтернативной истории” всегда казались заведомо скучными и бессмысленными (не знаю, как Вам, Дмитрий).

Но, как мне кажется, во всей этой истории есть один чрезвычайно актуальный аспект, о котором стоило бы поговорить.

Меня поражает Ваша, Дмитрий, детская ВЕРА в коммунистов. Ведь, если вдуматься, что означают призывы “давайте вернем СССР”? Если перевести призыв на более-менее технологический язык, то получится – “давайте отдадим власть коммунистам НАВСЕГДА”. Именно навсегда – ведь даже самым романтичным адептам коммунизма должно быть известно, что политсистема совка не предполагает механизм передачи власти от коммунистов кому-либо еще в принципе.

То есть – Вы, Дмитрий, и вам подобные призывают сделать чрезвычайно важный, дико ответственный шаг – ответственный именно в силу своей необратимости. Я бы сравнил Вас с “любящими родственниками”, которые уговаривают своего зажившегося предка переехать в “хороший, замечательный Дом: там отличный персонал, заботливый уход, великолепное питание, телевизор с хорошими программами… А какие там лужайки! А какие книжки! А какие чудесные люди будут вокруг – все такие же, как ты – умные, пожившие, много повидавшие… Тебе будет так с ними интересно! А если захочешь, ты даже сможешь заниматься стихотворными переводами – и тебя все равно будут кормить!” Заманчиво, правда? А всего-то нужно – подписать здесь, здесь и еще вот здесь. И ВСЁ! И наступит СЧАСТЬЕ!!

Один момент как-то стыдливо обходят молчанием любящие родственники, уговаривающее принять “единственно правильное решение”: то, что это будет в самом прямом смысле слова последнее решение нашего дедушки. Потому что больше он решений принимать не будет; и из великолепного Дома он уже не выйдет – не положено.

И дальше уже от бремени решений дедушку станут “освобождать”: он уже не сможет решать, что есть, когда, когда спать, когда гулять и т.д. Заботливые санитары сами все решат – им же виднее…

Вот в связи с этим у меня ряд вопросов к вам, Дмитрий… Даже нет, всего один, пожалуй. На чем основана Ваша вера в именно в ЗАБОТЛИВЫХ санитаров? Почему Вы решили – и всех нас уверяете – что санитары будут заботиться больше о пациентах, чем о самих себе? Нет, ей-богу – мне очень интересно узнать рациональные основания. Они ведь у Вас есть, не правда ли?

Я спрошу еще более грубо, с Вашего позволения: почему Вы уверены, что санитары не будут бить нашего дедушку, не будут отбирать у него еду и издеваться над ним – ведь дедушка, по Вашему же призыву, отказался от всех прав и полностью бесправен?!

Кто помешает – международное сообщество? Ответьте, пожалуйста (2006)