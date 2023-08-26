 

Услуги персонального медицинского ассистента тестируются в поликлинике Тюмени

26.08.2023, 20:00, Разное
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Сервис “Персональный медицинский ассистент” представляет собой инновационную систему, разработанную для улучшения качества медицинского обслуживания пациентов поликлиники №5 Тюмени.

В рамках тестирования данного сервиса пациентам предоставляется возможность ознакомиться с новыми технологиями и использовать их для улучшения своего опыта взаимодействия с медицинскими учреждениями.

Основными возможностями персонального медицинского ассистента является онлайн-запись на прием, получение электронных напоминаний о предстоящей дате и времени приема, доступ к медицинской информации, включая результаты анализов и исследований, а также личную медицинскую историю. Таким образом, пациенты могут получить всю необходимую информацию в удобной для себя форме и в удобное для них время.


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