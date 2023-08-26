Новый метод измерения в сверхвысоком вакууме — прорыв в производстве

Недавно Американский Национальный институт стандартов и технологий (NIST) объявил о валидации своего долгосрочного процесса, предназначенного для точного измерения экстремально низких газовых давлений в ограниченном пространстве. Этот значимый прорыв открывает новые возможности для науки и технологии, а также для промышленности и производства.

Работа с экстремально низкими газовыми давлениями представляет огромную сложность для исследователей и инженеров. Точные измерения в этой области крайне важны для ряда научных и промышленных приложений, включая изучение физических свойств материалов, разработку новых технологических решений и контроль качества производства.

Однако точное измерение таких низких давлений представляет собой огромную техническую сложность. Стандартные методы и приборы не всегда способны предоставить необходимую точность и надежность измерений. Кроме того, ограниченное пространство представляет свои трудности для конструкции и размещения измерительного оборудования.