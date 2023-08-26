СТРАНА – дети украинских беженцев подвергаются травле в польских школах

Украинские дети в польских школах всё чаще сталкиваются с травлей и языком вражды. Как пишет «СТРАНА», сын одной из украинок не хочет идти в школу из-за оскорблений со стороны одноклассников. И данный случай, отмечает издание, не является единичным.



AP

Украинские дети в польских школах сталкиваются с травлей и языком вражды. Как пишут «СТРАНА», сын одной из украинок не хочет идти в школу с сентября из-за оскорблений со стороны одноклассников.

«Перед каникулами был в седьмом классе. Он услышал от ребят, что было бы хорошо, если бы его отец, который на войне, умер. Были и другие очень неприятные слова, которые я даже не хочу цитировать», — рассказала Елена.

Она добавила, что её сын не хочет идти в польскую школу, потому что боится, что с ним снова случится подобное. И данный случай, отмечает издание, не является единичным.

«Несколько ребят неоднократно говорили мне, что они за Россию, чтобы я возвращался на Украину и воевал. Смеялись, что РФ победит», — рассказал ученик начальной школы Николай.

Также украинка Ирина, которая живёт в Люблине более года, рассказала: «Случается, когда я разговариваю с кем-то на украинском, например, на автобусной остановке, слышу комментарий: «Это Польша, и здесь люди говорят на польском». Приехала сюда с детьми. Я ходила на курсы и училась. Но я всё равно совершаю ошибки. Иногда мне не хватает польских слов, у меня тоже восточный акцент. Некоторым людям это не нравится».

Издание отмечает, что ситуация тем сложнее, что впереди выборы в Польше и ходят слухи о том, что одним из кандидатов в Сейм государства является антиукраинская партия.

«Мы часто забываем, что язык имеет силу. Слова имеют большую силу. В языке публичной дискуссии или политической кампании функция языка убедительна, она должна формировать социальные установки, она должна создавать определённое видение мира», — высказала мнение доктор Маргарет Ойя-Новак из Института социальной коммуникации и медианаук Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.

По её словам, ключевую роль играют социальные сети, в которых есть дискриминационные сообщения, исключающие ту или иную группу.

«Иногда тысячи или даже миллионы людей делятся одной публикацией. И распространяется, как снежный шар. Слова очень близки к действиям и, например, к физической расправе», — высказала мнение доктор Маргарет Ойя-Новак.

По её словам, такие случаи уже можно увидеть в школах. В частности, при работе с учителями Маргарет прослеживает, что проблема началась со словесного насилия.

«Появляются слова «те злые беженцы», «те украинцы». Затем это перерастает в физическую агрессию, дискриминацию, отчуждение. И очень часто ребёнок, подвергающийся насилию над какой-то частью своей личности, убегает из такой школы или класса», — рассказала эксперт.

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