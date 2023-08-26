 

«Безжалостный формализм, не имеющей отношения к жизни»

26.08.2023, 19:51, Разное
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Ликвидация «Сахаровского центра»*, заочный приговор Кацу* и Москалев в ШИЗО.

За последние семь месяцев в суды поступило рекордное число уголовных дел о «финансировании экстремизма» (статья 282.3 УК), подсчитала «Медиазона»*. Если за прошлый год в судах было зарегистрировано 18 дел, то только за прошедшие полгода их уже 25. Растет и число обвиняемых: к концу 2022 года в РФ осудили 60 человек, а к середине августа 2023-го перед судом предстали уже 97 обвиняемых.

По поводу экстремистов… Уже в сентябре на свободу должен выйти анархист Азат Мифтахов, приговоренный за разбитое окно к реальному сроку заключения, но давление на него продолжают оказывать. На прошлой неделе Азата внесли в списки «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга и распускают слухи о возбуждении нового уголовного дела.

Про остальные этапы государственного террора — в очередном выпуске «Хроники текущих репрессий».

*Признаны Минюстом «иностранными агентами»

Источник: Новая газета


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