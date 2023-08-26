Мнение: Американская исключительность, рост пьянства в США и тирания американского режима

1. К вопросу про «американскую исключительность», культивируемую Голливудом, американскими СМИ и системой образования, которые всячески убеждают американцев в том, будто они – вершина цивилизации, а все остальные обязаны им чистить сапоги. Блогер vanitas_vanit пишет (ссылка):



Американцы не только к России относятся как к варварской стране. Они ко всем странам так относятся.

Любому американцу с пелёнок внушают мысль о том, что США — это совершенно особая страна, находящаяся по всем параметрам на недосягаемой высоте для всех остальных. Отсюда один шаг до мессианства: “мы должны нести светоч единственно правильного общества всему миру”.

Толковать американцам про “двойные стандарты” совершенно бессмысленно. Для них это совершенно естественное положение вещей: иначе просто было бы неправильно, а значит непонятно, чем вы недовольны. Это настолько укоренилось, что порой выглядит смешно.

Вспоминаю открытое письмо Моргана Фримена Путину. Собственно даже не содержание письма, а одну примечательную фразу о том, что США в течение 200 (!) лет служат примером во всём всему миру. И это написал чёрный актёр, который по возрасту вполне мог помнить автобусы “только для белых”.

То есть американцы вполне признают, что у них не всё идеально, а что-то может быть даже и плохо. Но это никак не влияет на тезис о том, что у них всё лучше всех в мире. Кстати это значит и про расизм тоже: да у них это было, но у других гораздо хуже. Убедить американца в том, что, например, в России исторически не было расизма, в принципе невозможно. И пример с Пушкиным ни в чём не убедит. Воспримут так же, как нынешнее голливудское поветрие вводить чёрных персонажей в исторические фильмы про элиту средневековой Европы.

2. Виктор Мараховский пишет о конфликте поколений в США. Культурные ценности у американцев среднего и молодого возраста находятся в противоречии – одни предпочитают пить, тогда как другие – курить либо кушать грибы (ссылка):



Мичиганский университет в своём докладе «Мониторя будущее» сообщает о любопытных переменах в поведении взрослых мужиков.

Взрослые мужики — в возрасте от 35 до 50 — начали как-то иначе вести себя в своём кризисе среднего возраста. То есть вместо того, чтобы покупать себе новые тачки и заводить юных свежих красоток — они предпочитают быть вхлам.

«Хотя уровень пьянства среди молодых людей (до 35) снизился за последние десять лет, взрослые в возрасте от 35 до 50 лет в 2022 году пили сильней, чем когда-либо прежде вообще регистрировалось — в запое побывали почти 30%. Для сравнения: в 2012-м, после шока кризиса, было 23%. Кроме того, 28% из них курили траву, а 4% ели галлюциногенные грибы».

У молодёжи (среди которой уровень запоев снизился) свои приоритеты: она подняла травокурство за 10 лет с 28% до 44%, причём каждый десятый дует каждый день. Грибы среди молодых жрут 8% (то есть каждый 12-й).

…Для нас эти данные интересны двумя выводами, ув. друзья.

Первый: каждый раз, когда мы открываем восторженные статьи на передовых ресурсах с идиотскими названиями типа «Крышечка», «Ключ», «Чашка» и «Зубочистка» о том, что Новое Поколение оно такое новое, трезвое, инклюзивно-просвещённое и не бухает — мы должны сразу закрывать эти статьи.

Потому что если какое-нибудь поколение не бухает, то это значит одно: оно упарывается другим образом. И почти стопроцентна вероятность, что сама авторка сидит на антидепрессантах и мешает их с мефедроном.

И второй вывод: если взрослые мужики вместо того, чтобы проходить кризис с баранкой от спорткара в одной руке и свежей девицей в другой, проходят его с батареей бухла и ёжиком косяков в пепельнице — значит, у них тупо нет денег на спорткары и девиц.

И значит, это кризис не среднего возраста, а бедности.

3. Вскоре у США вскоре может появится собственный политический заключённый со звёздным медийным статусом. Формально, он уже появился, хотя и не надолго.

Против Дональда Трампа в преддверии следующих выборов открыли 4 уголовных дела, причём по последнему из них экс-президента успели отправить в тюрьму и выпустить под залог (ссылка):

Сын Дональда Трампа начал продавать мерч с тюремным фото отца.

«Вся прибыль от продажи этой продукции в моём интернет-магазине будет направлена в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которые мы видим перед собой», — написал Трамп-младший в соцсети X.

Ранее в Джорджии выдали ордер на арест экс-президента США. Сегодня он явился в тюрьму и был официально арестован, но через 20 минут вышел под залог в $200 тыс.

Вы скажете, что это начинает напоминать ситуацию с Алексеем Навальным в России, сторонники которого сейчас продолжают зарабатывать на оппозиционном мерчандайзе (типа одежды, кружек, наклеек с лозунгами осуждения «кровавого режима» и призывами к освобождению «невинно репрессированного» лидера).

Разница в том, однако, что господин Навальный – иноагент, никогда не занимавший толком никаких высоких постов в России, не отметившийся значимыми достижениями ни на ниве государственного управления, ни в бизнесе. Типичный лидер цветной революции, подготовленный на западные деньги и раскрученный западными СМИ. Аудитория навальнистов в России – узкая прослойка креативного класса, падкая на западную пропаганду, а также наивная, политически необразованная и неопытная молодёжь. Реальные рейтинги Навального были и остаются незначительными.

Дональд Трамп, напротив, это бывший президент (глава государства) и один из известнейших предпринимателей США за всю историю. Доказать, что он является «агентом России», его недругам так и не удалось: громкие расследования на эту тему окончились ничем. За Трампом стоит системная, имеющая двухвековую историю Республиканская партия США, его спонсируют промышленники, его поддерживает в качестве своего кандидата белое консервативное большинство американцев (пока ещё большинство).

Как видите, масштаб и статус этих фигур несопоставим. Сопоставима лишь наглость, с которой действуют глобалистские элиты, опирающиеся сейчас на Демократическую партию США: десятилетием ранее они пытались сломать политическую систему России путём цветной революции, теперь же, потерпев фиаско, они ломают политическую систему самих США, в которых подобная травля и судебные преследования бывшего президента до сих пор были немыслимыми.

Не удивлюсь, впрочем, если в итоге мистер Трамп закончит реальным заключением в тюрьму. Рядовой американец сейчас представляет из себя жалкое зрелище — он забит, запуган и осмеливается максимум размещать смешные картинки в соцсетях. Никаких протестов после посадки Трампа ожидать не приходится — белые толстячки в кепках МАГА соберутся в нескольких городах, безнадёжно поноют о прививках против ковида и смиренно разойдутся по домам.