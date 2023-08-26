Рупор кремлевской пропаганды: Никакой информации по гос.финансированию “Вагнера” нет



Никакой информации по гос.финансированию "Вагнера" нет

Песков появился после отдыха и начал выступать в своем стиле.

В июне Путин говорил, что содержание «Вагнера» «полностью обеспечивалось государством». Дмитрий Песков утверждает, что госфинансирования у ЧВК не было

У ЧВК «Вагнер», основатель которой, бизнесмен Евгений Пригожин, предположительно погиб в авиакатастрофе в Тверской области, не было государственного финансирования, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Представителя Кремля спросили, продолжится ли госфинансирование частной военной компании на фоне того, как она зарегистрировалась в Белоруссии.

«Не было никакого госфинансирования. Это никак не связано с нахождением в Белоруссии, это совершенно разного порядка темы. Здесь я ответить на этот вопрос не могу. Безусловно, можно обратиться к белорусским властям, но здесь у меня никакой информации для вас сейчас нет», — ответил Песков.

В конце июня президент Владимир Путин говорил, что содержание ЧВК «Вагнер» «полностью обеспечивалось государством». По его словам, только с мая 2022 года по май 2023-го расходы составили десятки миллиардов рублей.

«При всем том, что само содержание «Вагнера» было на плечах государства, за год собственник компании «Конкорд» (Пригожин. — РБК) через «Военторг» получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 млрд руб.», — говорил Путин. «Содержание полностью взяло на себя государство, а часть вот этой всей группы, эта самая компания «Конкорд», в это же самое время заработала 80 млрд руб.», — пояснил президент.

Песков добавил, что не может ничего сказать о будущем ЧВК «Вагнер». «Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК «Вагнер». Существует действительно группа «Вагнер», и президент неоднократно говорил, которая внесла большой вклад в ход специальной военной операции», — отметил представитель Кремля.

https://www.rbc.ru/politics/25/08/2023/64e8840f9a7947199e49f64b – цинк

Формально, можно конечно сослаться на то, что заключался контракт с частной структурой, которая выступала частным подрядчиком государства на аутсорсе. И в этом случае речь о прямом финансировании не идет, а скорее о неких контрактных обязательствах (которых конечно же никто не видел в публичном поле).

Тем не менее, очевидно, что без государственных контрактов (в том числе и по линии МО РФ), ЧВК "Вагнер" не вышла бы на пик своей мощи к весне 2023 года, с учетом того, что технику предоставляло МО РФ и ЧВК "Вагнер" ее не закупало, а получало бесплатно в пользование.

Относительно статуса, то действительно, никаких ЧВК юридически в России нет, а фактически они есть. Закон, который должен был устранить сей правовой казус, пока так и не примет. Очередной раунд дебатов на тему правовой легализации и так уже существующих ЧВК возможно будет осенью.

Стоит также отметить, что после того, как на тему смерти Пригожина выступил Путина, многие официальные лица поддержали смягчение оценок в отношении Пригожина, где мятеж подают как "серьезную ошибку Пригожина". Вчера наиболее ярко на эту тему выступил Дюмин, назвав мятеж ошибкой, но не предательством и отдельно подчеркнув, что предателем Пригожин не был. В общем, своеобразная частичная посмертная реабилитация Пригожина произошла, несмотря на все если и но. Ну а в Африке и Белоруссии "Вагнер" продолжает выполнять свои задачи, хотя будущее ЧВК туманно, так как потеря части топ-менеджмента столь серьезной структуры не может обойтись без последствий.

PS. Ясности, кто и каким образом убил Пригожина и Уткина пока нет. Пока что наиболее вероятной версией выглядит детонация взрывного устройства внутри самолета.

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