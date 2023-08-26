Смотреть YouTube в России можно будет только через Госуслуги

По поручению Минцифры оператор федерального портала Госуслуги подготовил новую возможность – просмотр видеороликов на YouTube. Воспользоваться ей смогут уже этой осенью все жители РФ. Согласно заявлению оператора, просмотр будет бесплатным на период экспериментального запуска.

Сервис позволит гражданам получать аудиовизуальную информацию из интернета, распространение которой на территории РФ не запрещено и не представляет угрозы для государственного и конституционного строя страны. Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно зайти на портал Госуслуги и убедиться, что она предоставляется по месту регистрации гражданина. После отправки ссылки на видео и заполнения специальной формы (необходимо указать цель просмотра видео, источник, откуда удалось о нём узнать, а также описать свои ожидания), пользователю в течение 30 рабочих дней придёт ответ. В случае положительного решения, просмотреть видео гражданин сможет прямо в своём личном кабинете или в ближайшем многофункциональном центре «Мои документы».

На отдельном ресурсе также будут представлены проверенные видео, которые уже доступны для просмотра без дополнительной оплаты государственной пошлины. По информации источника, скоро будут открыты вакансии для найма модераторов.

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