 

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp появилась интересная функция

26.08.2023, 19:15, Разное
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В новой бета-версии мессенджера WhatsApp появилась интересная функция, позволяющая пользователям выражать свои реакции на статусы с использованием цифровых аватар. Согласно информации портала WABetaInfo, это инновационное обновление уже активно тестируется некоторыми пользователями на Android в версии 2.23.18.9.

Теперь, при просмотре статусов контактов, пользователи получают возможность не только реагировать на публикации с помощью восьми стандартных эмодзи, но также и с использованием своих цифровых аватар. Однако перед началом использования данной функции, пользователи должны создать свой собственный аватар, если ранее такой не был настроен.

Редакция WABetaInfo высказывает мнение, что данное нововведение обладает большим потенциалом по сравнению с обычными реакциями в виде эмодзи. Эта возможность предоставляет пользователям более широкий спектр выражения эмоций и, как предполагается, будет стимулировать чаще оставлять реакции на контент.

Важно отметить, что функция находится в стадии разработки, и пока неясно, когда она станет доступной для всех пользователей WhatsApp. Статусы, представляющие собой аналог публикаций в формате историй, оказываются популярным способом делиться моментами среди пользователей мессенджера. Подобная функция уже была внедрена в мессенджере Telegram в прошлом месяце.


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