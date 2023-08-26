Малышева утверждает ,что сливы могут помочь предотвратить болезнь Альцгеймера

Огурцы являются одним из самых популярных овощей во многих кухнях мира. И, кроме своего освежающего вкуса и низкой калорийности, они также обладают множеством полезных свойств для нашего здоровья. Доктор медицинских наук Елена Малышева, известная экспертка по вопросам здоровья и благополучия, поделилась информацией о полезности огурцов для профилактики опасных заболеваний.

Во-первых, огурцы являются отличным источником витаминов и минералов, таких как витамин К, витамин С, бета-каротин, магний и калий. Витамин К играет важную роль в поддержании здоровья костей и сосудов, а витамин С укрепляет иммунную систему и способствует заживлению ран. Бета-каротин – мощный антиоксидант, защищающий клетки организма от повреждений свободными радикалами. Магний и калий, в свою очередь, помогают нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и поддерживают уровень электролитов в организме.

Во-вторых, огурцы содержат большое количество воды, что способствует увлажнению кожи и поддержанию ее эластичности. Они также помогают избавиться от отеков и улучшают пищеварение благодаря содержащимся в них пищевым волокнам.