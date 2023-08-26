Польский эксперт – F-16 в руках Киева не изменят ход украинского конфликта

Решение о передаче истребителей F-16 Киеву, безусловно, престижно, однако на практике перспектива внедрения их в украинскую армию остаётся весьма отдалённой, главным образом из-за подготовки пилотов и возраста машин, уверен польский эксперт Мариуш Чельма. Более того, он признал, что ВВС РФ по-прежнему превосходят украинцев в воздухе, пишет WNP.



АР

В интервью Польскому агентству печати военный эксперт Мариуш Чельма назвал решение о поставке американских многофункциональных истребителей F-16 очередным, в определённой степени естественным шагом в процессе вооружения Украины со стороны Запада, после того как она получила ракетные установки HIMARS, Patriot и танки Leopard. «Страны НАТО уже инвестировали десятки миллиардов долларов в помощь Украине, но сейчас возникла необходимость в каком-то новом импульсе, преодолении очередных барьеров», — объяснил он.

Одновременно Мариуш Чельма обратил внимание на то, что Запад стремится передавать Киеву современное вооружение и военную технику постепенно. Такой подход обусловлен в том числе и практическими причинами, потому что украинская сторона не в состоянии поглотить всё сразу, в то время как страны НАТО хотят иметь уверенность в том, что их вооружение будет использовано эффективно. «Следовательно, решение по F-16 было принято только сейчас, хотя его добивались ещё несколько месяцев назад», — подчеркнул эксперт.

По его оценкам, американские истребители необходимы Украине и из-за престижа, связанного с сохранением морального духа украинцев, а также по эксплуатационным причинам. По мнению эксперта, F-16 могут быть особенно эффективны против российских самолётов, атакующих цели на Украине управляемыми авиабомбами. Однако, по его словам, они не будут в состоянии изменить ход конфликта и не обеспечат победу Киеву, но помогут вставить палки в колёса РФ на фронте, считает военный эксперт Мариуш Чельма. В случае если F-16 будут вооружены западными ракетами «воздух — воздух», противнику может быть сложно продолжать такие атаки. Также большое значение имеет восполнение украинских потерь, потому что, как указывает эксперт, Киев потерял очень много самолётов во время боевых действий.

Важно и то, что перспектива внедрения истребителей в украинскую армию остаётся весьма отдалённой, главным образом из-за сроков подготовки пилотов. Власти Дании заявили, что пять F-16 могут быть поставлены примерно в конце 2023 года, ещё один в следующем году, и ещё один только в 2025 году. «Сложно сказать, как будет выглядеть война в этот момент и продолжится ли она вообще. Также, вероятно, что не все F-16 будут использованы в сражениях», — отметил Мариуш Чельма. Он указал на то, что датские и голландские машины из 80-х годов были только модернизированы, ведь эти страны практически не делали инвестиции в свою оперативную эффективность. Они выводили из эксплуатации F-16 с целью замены их более современными истребителями.

В интервью он признаёт, что ВВС РФ несмотря на многочисленные ошибки и неудачи по-прежнему лучше организованы в системном отношении, нежели ВВС Украины. «Это вынуждает командование в Киеве использовать нестандартные, асимметричные методы ведения боя… Украинцы в этом эффективны и могут похвастаться многочисленными успехами, хотя им приходится играть роль застрельщиков, которые пытаются навредить гораздо более многочисленному противнику», — объяснил он.

Мариуш Чельма также обращает внимание на то, что у Украины не должно возникнуть проблем с адаптацией своей военной инфраструктуры, главным образом аэропортов, к приёмке истребителей F-16. В условиях вооружённого конфликта ВВС Украины полагаются на небольшие мобильные группы, которым приходится маневрировать и использовать, среди прочего, общественные дороги. Однако в этом нет ничего странного, потому что, по словам аналитика, F-16 тоже взлетают с дорог, например, на Тайване. «По сути достаточно около 2 километров ровного, в хорошем состоянии асфальтового покрытия и соответствующего оборудования для обеспечения авиационных операций», — резюмировал он.

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