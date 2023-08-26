«Тех, кто не врёт, у нас наказывают» — Такер Карлсон объяснил, почему американцы слепо верят в победу Украины

В своём выступлении в Будапеште американский политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что у американских СМИ не принято говорить правду, поэтому многие американцы до сих пор слепо верят в победу Украины. Карлсон отметил, что «страна, в которой живёт на сто миллионов человек больше, и у которой гораздо более глубокий военно-промышленный потенциал» априори не может проиграть.

Если вы пытаетесь оценить, является ли та или иная политическая философия хорошей или плохой, тест очень прост. Посмотрите, что она даёт. Если политик, если лидер говорит вам: «Голосуйте за меня, поддерживайте меня, давайте мне деньги, я на вашей стороне», то вы можете понять, стоит ли поддерживать этого человека, по той обстановке, которую он создал вокруг себя и в своём собственном доме. Счастлив ли этот человек в браке? Уважает ли его жена? Слушаются ли его дети? Сколько у него собак? Становятся ли красивее город или страна, которыми он управляет? Чище ли они? Меньше ли людей? Больше или меньше граффити? Стало ли больше людей жить на улицах? Каков процент людей, употребляющих наркотики? Сколько человек умерло от передозировки на тротуаре в прошлом месяце? Всё это можно измерить. И именно по этим результатам вы узнаете, хорошая эта политика или плохая.

А также по тому, насколько человек вам лжёт. Да, все политики лгут, это характерная черта политики. Но это вопрос степени. Лжёт ли он вам в мелочах? Хвастается ли он? «На моём мероприятии был миллион человек». «Нет, там было триста тысяч». «Там был миллион». Да, это ложь. Но угрожает ли она вашему существованию? Скорее всего, нет. Остерегаться нужно тех, кто говорит вам вещи, на 180 градусов противоположные правде. И именно они поработят вас. Это правда.

Если они говорят вам, что сейчас ночь, а за окном светит солнце; если они говорят вам, что верх — это низ, чёрное — это белое, то их следует избегать. Это тёмные силы. И даже в такой великой стране, как моя, с таким огромным выбором, какого нет ни в одной стране мира, — в США существует 150 различных марок кошачьего туалета — у нас есть выбор. Но даже в такой стране, как наша, где обещают, что «есть всё на любой вкус», нет никакого разнообразия. В нашей медиасфере нет выбора в информации, которую мы получаем. Все постоянно говорят одно и то же. И теперь вы должны спросить себя, почему же так происходит? И ответ, конечно, очень прост: они нам лгут. А того, кто не врёт, наказывают и вытесняют со сцены.

Я работаю в медиа-бизнесе всю свою жизнь, 32 года, с августа 1991, и я это знал. И с годами это понимание росло. Но именно в поездках за пределы своей страны я реально это ощущаю. Например, совсем недавно, на этой неделе, в Венгрии. Я приведу один пример, и это конфликт на Украине. Я полагаю, что у достойных людей могут быть разные взгляды на этот вопрос. У меня есть своё мнение, вы можете со мной не соглашаться. Я не считаю, что это делает меня плохим человеком или слугой Путина. И я не думаю, что ваше мнение делает вас идиотом или плохим человеком. Я думаю, что это совершенно справедливо — не соглашаться. Против чего я возражаю, так это против лжи о фактах.

В США сейчас подавляющее большинство населения считает, что украинская армия близка к победе над российской. И вы знаете, опять же, я считаю, что это совершенно справедливо — поддерживать украинскую армию. Я ни на кого не нападаю. Мне жаль, что РФ вторглась на Украину, я не занимаю позицию РФ в этом вопросе. Я лишь говорю, что факт того, что происходит на самом деле, — не то, чего нам бы хотелось, а то, что происходит сейчас, — очень важен, если мы хотим принять решение о том, что делать дальше. А в США практически все, кого я знаю, верят, что Украина побеждает.

Но задумайтесь об этом на мгновение. У нас есть страна, в которой живёт на сто миллионов человек больше, чем в другой стране, и у которой гораздо более глубокий военно-промышленный потенциал, которая может произвести больше ракет, больше снарядов, больше танков, чем другая страна. Поэтому рано или поздно та страна, которая больше, почти наверняка победит. Правильно? Это физический принцип, верно. Это не присяга на верность. Признавая это, вы не становитесь чьим-то соучастником. Если мы боремся, и ты тяжелее меня на сто фунтов, ты, скорее всего, победишь, потому что ты больше. Это факт.

И тем не менее моей стране, стране с населением в 350 миллионов человек, в течение полутора лет по идеологическим соображениям в порядке пропаганды говорят прямо противоположное. Это ложь. И самое страшное, что в это верят и очень умные люди. Даже несмотря на то, что в США вы всё ещё можете (и это может измениться) зайти в Википедию и посмотреть численность населения. «Сколько людей живёт в России? Сколько людей живёт на Украине? О, одна страна превосходит другую на сто миллионов человек! Должно быть, она победит!» Может быть, нам следует принудить их к миру или что-то в этом роде, или скорректировать наши ожидания соответствующим образом. Но нет.

Дата выхода в эфир 26 августа 2023 года.

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