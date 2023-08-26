Мнение: Рост промышленности в России, капиталистический способ мышления и восстановленный завод в Мариуполе

1. Очередной гвоздь в крышку гроба западных надежд на порчу экономики России путём санкций. Росстат на днях выпустил статистику по отечественной промышленности за 2022 и 2023 годы, и согласно уточнённым данным, в 2022 году объём промышленного производства в России не упал, как ранее считалось, а наоборот, вырос на 0,6% (ссылка).

Отличные показатели первого квартала 2022-го (+6,2%) вытянули год в целом в плюс, несмотря на падение в следующие три квартала, которое, впрочем, ни в один месяц не превысило –2,1% (к соответствующему месяцу прошлого года).

В 2023 году в первом квартале также было небольшое падение промышленности (–1,2% к первому кварталу прошлого года), которое, однако, сменилось мощным ростом во втором квартале (+5,8%). В целом за январь-июль наша промышленность выросла на 2,6%.

Итак, можно сделать выводы, что эффект западных санкций на нашу промышленность оказался положительным: затормозить её удалось совсем ненадолго и на едва заметную величину. Теперь же мы в России не просто быстро навёрстываем упущенное, наша экономика заметно укрепилась и стала более независимой за счёт импортозамещения, а многие западные предприятия перешли в российскую собственность, то есть больше денег теперь остаётся внутри России, что способствует как росту доходов отечественного бизнеса, так и росту уровня жизни в стране.

2. В Школе Капитализма я рассказываю про способ мышления, при помощи которого капиталисты доводят свои дела до конца, не прикладывая к этому каких-то звероподобных усилий. Цитирую из начала поста (ссылка):



Существует устойчивый миф, согласно которому успешный капиталист должен быть наглым, как продавец пылесосов, и непрошибаемым, как профессиональный напёрсточник. Эдакий Остап Бендер или Труффальдино из Бергамо, но с акцентом не на обман, а на дерзкую напористость и тотальное отсутствие малейших следов стыда.



Как и в любом хорошем мифе, доля правды тут есть. Действительно, по мере продвижения наверх по капиталистической лестнице шкура постепенно становится толще, что помогает опытным людям выходить из неловких ситуаций с достоинством. Однако целеустремлённость настоящего капиталиста имеет мало общего с благородной актёрской нахальностью.



Люди определённого типа могут подойти на фуршете к Илону Маску и убедительно попросить у него миллиард долларов на свой наивный проект, а когда он откажет — приставать к другим богачам, пока кто-нибудь из них не заинтересуется идеей. Я отношусь к их таланту с уважением, однако к капитализму он прямого отношения не имеет. Капиталист действует иначе — просто делает всю необходимую часть работы, не опуская лапки вниз и не останавливаясь на полпути.



Предположим, что вам звонит клиент с робким намерением подписать договор…

3. Предприятия на новых (возвращённых) территориях России успешно восстанавливаются и работают. Вот пример: машиностроительный завод Энергоспецмаш в Мариуполе, серьёзно пострадавший и в ходе боевых действий. Рекомендую к просмотру: у компании отличный сайт, на котором показаны история предприятия, текущее положение дел, устройство завода, его продукция и дальнейшая стратегия развития.

Уже в августе-сентябре прошлого года работа Энергоспецмаша была частично возобновлена. С тех пор идёт активная реконструкция. На данный момент численность персонала составляет почти 200 человек, только за этот год выполнено 113 заказов и ещё 68 находятся в работе.

Энергоспецмаш производит оборудование для металлургии, горнодобывающей отрасли и морских портов. Таким образом, восстановление этого завода способствует также восстановлению промышленности Донбасса в целом.