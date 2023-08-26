 

Рупор кремлевской пропаганды: Дело “Славяна”

26.08.2023, 18:20, Разное
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Пока был в отъезде, как-то пропустил закрутку дела "Славяна".

Фабула такая. Гражданин Норвегии Ян Петровский он же "Славян", в 2014 году приехал воевать на Донбасс в составе небезызвестной ДШРГ "Русич", которая в 2014 году, в том числе действовала в составе ГБР "Бэтмен" Александра Беднова (он же "Бэтмен"). ДШРГ "Русич" еще тогда была набита различными ультраправыми и даже откровенными нацистами. Состоял тогда в ней и небезызвестный Алексей Мильчаков. Петровский, который с 2004 по 2014 жил в Норвегии, заявляет, что он с детства был русским националистом и патриотом.

Звездный час ДШРГ "Русич" случился 5 сентября 2014 года, когда бойцы "Русича" подловили на трассе колонну нацистского батальона "Айдар" и нахлобучили там более 30 нацистов вместе с техникой. Видео и фото этого разгрома наверняка почти все видели. Был там и "Славян", который, как и Мильчаков прославился на фотографиях с трупами убитых украинских нациков.
Это так сказать завязка.

Недавно, Петровский, который принимал активное участие в СВО с первых дней и который имеет вид на жительство в Норвегии, поехал с женой отдыхать в Финляндию (!), где его местные полицаи приняли и посадили в тюрьму. Как сообщают, туда приезжали представители СБУ с требованием экстрадиции Петровского за события 2014-2015 года. В процессе, как пишут "Петровский там же избил какого-то СБУшника". ДШРГ "Русич" требует от МИД РФ заняться делом Петровского и не допустить экстрадиции, угрожая свалить с фронта, если Петровского не защитят от экстрадиции. Сидит Петровский в финской тюрьме еще с июля.

По факту, Петровский конечно сам подставился явно не от большого ума. Ездить надо в те страны, где не могут задержать и экстрадировать, особенно не надо ездить в страны НАТО и связанные с ними. А теперь все это упало на МИД.

Вытаскивать его тем не менее надо, потому что есть далеко не нулевая вероятность, что его выдадут украинским нацистам и те наверняка отыграются за нем за разгром колонны "Айдара" в 2014 году. Маловероятно, что он после экстрадиции доживет до конца войны.

Источник: Colonel Cassad


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