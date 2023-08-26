Бритни Спирс подралась с мужем и разбила голову: Что произошло?

По его словам, ссора, о которой идет речь, произошла у супругов незадолго до расставания. Инцидент произошел в номере отеля в Лондоне, именно поэтому о нем стало известно. Пара повздорила, конфликт перерос в драку. В итоге все закончилось разбитой головой Бритни Спирс.

Отмечается, что певица сама нанесла себе увечье. Она так сильно перенервничала, что в пылу ссоры споткнулась и упала, ударившись головой о журнальный стол. После случившегося Бритни Спирс пришлось накладывать швы.

Есть мнение, что поводом для развода стало нестабильное эмоциональное состояние певицы. По словам Сэма Асгари, его пока еще жена находится в гиперсексуализированном состоянии, которое способствует принятию опасных и рисковых решений для ее же собственной безопасности.

Напомним, брак Бритни и Сэма продержался чуть больше года. Пара была вместе около шести лет, но в итоге Асгари подал на развод, обвинив жену в изменах и непристойном поведении.

Стоит отметить, поклонники переживают, что Сэм Асгари на самом деле заодно с отцом Бритни Спирс и хочет снова упечь певицу под его опеку. В Сети то и дело всплывают несостыковки, которые фанаты замечают в социальных сетях артистки.