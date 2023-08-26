Северокорейская ракета-носитель «Хвасон-14» по ошибке упала в Тверской области

В ходе испытаний северокорейской ракеты-носителя «Хвасон-14» в ночь с 23 на 24 августа произошла техническая неисправность – ракета изменила траекторию и упала в Тверской области России, а не в Токио, как планировалось изначально.

– Из-за технической неисправности в ходе пуска, «Хвасон-14» отклонилась на 180 градусов от первоначальной цели в Восточно-корейском море и успешно поразила цель на территории Российской Федерации. Ракета была снабжена обычным боезарядом и не несла ядерной начинки, – говорится в заявлении пресс-службы Минобороны КНДР.

В ведомстве добавили, что Москва была предупреждена о плановых учениях с применением межконтинентальных баллистических ракет и возможных инцидентах. Российская сторона будет готова компенсировать «братскому корейскому народу» стоимость как самого «Хвасона-14», «так и его пуск и упущенную выгоду».

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