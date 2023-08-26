 

Американские ученые предупреждают о глобальном кризисе самоуничтожения

26.08.2023, 17:27, Разное
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Нынешнее положение Земли вызывает серьезные опасения среди американских ученых, которые утверждают, что наша планета сталкивается с всплеском экстремальных климатических и геодинамических явлений. Эти ученые обнаружили тревожные тенденции, которые указывают на увеличение частоты и силы стихийных бедствий, таких как ураганы, засухи, наводнения, землетрясения и вулканические извержения, по всему миру.

Один из главных факторов, оказывающих влияние на экстремальные климатические события, – глобальное потепление. Ученые согласны, что повышение уровня парниковых газов, таких как диоксид углерода, приводит к изменению климата. Это вызывает усиление ураганов, засух и наводнений, а также увеличение плотности ледяного покрова в Антарктиде и Гренландии, что может привести к повышению уровня мирового океана и наводнениям побережных городов.

Вспышки геодинамических явлений также вызывают тревогу. Ученые отмечают, что землетрясения и вулканические извержения происходят с увеличенной интенсивностью и частотой. Некоторые считают, что геодинамические явления связаны с изменениями внутри нашей планеты, такими как подземные течения расплавленной мантии и перемещение тектонических плит.


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