 

Мнение: Про мобилизацию на Украине

26.08.2023, 17:10, Разное
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«Известия» переживают за Украину и украинцев. Пишут, что «…на Украине готовится новая волна мобилизации. Согласно поступающим сообщениям, в ряды ВСУ хотят привлечь 200–300 тыс. человек…. Изменилась и риторика украинских руководителей. Если раньше они обещали скорый разгром России, то теперь готовят общество к затяжному противостоянию».

Оказывается, на Украине всех областных военкомов уволили. И на их место назначаются «военнослужащие с боевым опытом, которых на Украине считают более идейными и менее коррумпированными. А значит, «откосить» от призыва украинским мужчинам будет сложнее».

Кроме того, «…в соцсетях и СМИ запущена рекламная кампания. С помощью видеороликов и проплаченных публикаций мужчин убеждают сходить в военкомат, чтобы «уточнить данные»».
Цитаты отсюда

В общем, на Украине у мужчин призывного возраста – мрачные перспективы. Пацифизм, видимо,  не пройдет, вооружиться, похоже, придется всем . То ли дело в России! В России никакой мобилизации не планируется. Нет и никакой рекламы службы в зоне специальной военной операции. В России переизбыток добровольцев, рвущихся в бой против нацистов и бандеровцев…

Но мне все-равно не понятно, а чего это «Известия» распереживались за Украину и украинских призывников?

Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld, отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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