 

Диетолог Пономарева раскрыла важный витамин, который защищает глаза от повреждений

26.08.2023, 16:45, Разное
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Витамины, содержащиеся в пище, могут играть решающую роль в защите глаз от различных проблем. Важным аспектом является макула, ответственная за центральное зрение и детали изображения.

Макула, часть сетчатки, расположенная в задней части глаза, обеспечивает центральное зрение и четкость визуализации. Подвержена высокой чувствительности, она содержит фоторецепторные клетки, необходимые для улавливания света. Чтобы защитить макулу, рекомендуется обогатить диету витамином С.

Диетолог Василиса Пономарева подчеркивает, что витамин С – важный антиоксидант, защищающий макулу от окислительных повреждений. Коллаген, необходимый для поддержания здоровья глаз, требует витамин С для своего образования. Цитрусовые, киви, перец, клубника, помидоры и крестоцветные овощи – источники этого витамина.

Исследования также связывают витамин С с катарактой, состоянием, при котором на хрусталике образуются мутные пятна. Участники исследований, потреблявшие больше витамина С, имели значительно меньший риск прогрессирования катаракты на 33%. Однако точная связь между витамином С и катарактой требует дополнительных исследований.

Помимо витамина С, Пономарева рекомендует употреблять продукты с лютеином, зеаксантином и витаминами, способствующими общему здоровью глаз. Заботиться о здоровье глаз круглый год, особенно при воздействии яркого солнечного света и УФ-излучения, имеет ключевое значение для поддержания остроты зрения и предотвращения проблем.


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