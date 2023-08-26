 

Онемение правой руки – возможные причины и сопутствующие симптомы

26.08.2023, 16:45, Разное
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Возникновение онемения правой руки может быть вызвано разнообразными факторами, среди которых даже сердечный приступ, рассказывает невролог Владимир Ерохин. В беседе с «МедикФорум» он пояснил, что существует несколько основных источников этой проблемы.

Часто онемение связано с ограничением кровотока в конечности, как например, из-за неправильного положения тела. Еще одной распространенной причиной является повреждение нерва или синдром запястного канала, который возникает при сдавливании срединного нерва руки. Помимо онемения, такие случаи могут сопровождаться слабостью и болью, иногда охватывающими всю руку.

Следует отметить, что существуют заболевания, вызывающие проблемы с кровообращением и приводящие к онемению. Например, атеросклероз, при котором сосуды со временем сужаются из-за накопления жира и холестерина. Инфекционные заболевания, такие как болезнь Лайма или ВИЧ, а также аутоиммунные расстройства вроде волчанки могут также повреждать нервы и вызывать онемение. Даже состояния, такие как диабет или проблемы с почками и печенью, могут способствовать развитию онемения из-за повреждения мелких кровеносных сосудов.

Невролог также подчеркнул, что грыжа межпозвоночного диска может оказывать давление на нервы, проходящие через позвоночник и достигающие рук, что приводит к боли, онемению или покалыванию.

Однако наиболее серьезной причиной онемения в одной руке является инсульт. В этом случае онемение конечностей возникает внезапно и сопровождается другими неврологическими симптомами, такими как спутанность сознания, зрительные нарушения, трудности с координацией и головная боль.

Не следует забывать и о возможности связи между болью или онемением в правой руке и сердечным приступом. Но как и при инсульте, этот симптом редко бывает изолированным и часто сопровождается другими признаками.

Если онемение в правой руке длится более нескольких дней, возникает внезапно или сочетается с другими неприятными симптомами, важно обратиться за медицинской помощью. Эксперт настоятельно подчеркивает, что в таких случаях диагностика и консультация специалиста являются неотъемлемой частью заботы о здоровье.


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