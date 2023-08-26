 

Знакомьтесь: Steam Deck — Игровая портативная консоль от Valve теперь доступна в России всего за 30 тысяч рублей

26.08.2023, 16:45, Разное
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Valve предоставляет возможность приобрести портативную консоль Steam Deck в РФ по цене всего 32 тысячи рублей. Эту информацию распространил портал Hi-Tech Mail.Ru.

Выгодную покупку можно совершить на маркетплейсе «Мегамаркет». Исходная стоимость Steam Deck на данной площадке составляет 54 тысячи рублей, однако устройство сопровождается кешбэком в размере 21,6 тысячи баллов “Спасибо”, которые впоследствии можно использовать для других покупок и потребностей, даже за пределами маркетплейса. С учетом этой акции, общая цена консоли с 64 ГБ памяти снижается до 32,4 тысячи рублей.

Альтернативно, другие продавцы предлагают Steam Deck в той же конфигурации по цене от 46 до 60 тысяч рублей.

Steam Deck представляет собой портативную игровую консоль, разработанную Valve, на базе операционной системы SteamOS, основанной на Linux. Она оснащена четырехъядерным процессором AMD с восемью потоками и частотой до 3,5 ГГц. Графическая составляющая поручена 8-ядерному мобильному чипу AMD с архитектурой RDNA 2. Устройство обладает 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и встроенным накопителем на 64 ГБ eMMC, который можно расширить с помощью карты MicroSD.

Консоль также предлагает 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 720p, порт USB Type-C 3.2, аудиоразъем, стереодинамики и внушительный аккумулятор ёмкостью 40 Вт*ч.

Это произведение игровой техники выходит в контексте рынка портативных консолей, где компания Ayaneo ранее представила первую модель на новом чипе Snapdragon G3x Gen 2.


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