 

Тест: значимые фильмы в истории отечественного кино

26.08.2023, 16:33, Новости дня
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А знаете ли вы, в каком году вышел первый российский фильм? Подсказка: это случилось еще до революции. Премьера картины “Понизовая вольница” прошла в кинотеатре “Аквариум” в Москве. Фильм был снят ателье Александра Дранкова – одного из первых продюсеров.

С тех пор отечественный кинематограф пережил и взлеты, и падения. Киноделы из России получали “Оскар”, тратили баснословные деньги на эпические батальные сцены и, конечно, делали все, чтобы зрителю было интересно провести пару часов в кинотеатре.

Удачи!


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