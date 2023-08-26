Новая технология производства прививок в виде частиц

Ученые из университета Гриффита находятся на перекрестке открытий, готовых изменить мир вакцинологии. Эта команда представляет собой сборище талантливых их студентов, профессоров и исследователей, увлеченных своей миссией улучшить здоровье миллионов людей.

Обычные способы создания вакцин требуют относительно длительного времени для исследования, разработки и производства. Однако ученые Гриффита открыли новый потенциально революционный способ создания вакцин, который может значительно упростить и ускорить процесс.

Основоположниками этой инновации являются доктор Роберт Харрисон и профессор Ребекка Миллер. Они исследовали возможность использования микронизированных наночастиц для создания прививок, которые быстро и эффективно доставляются в организм.