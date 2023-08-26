Мнение: О позорище позорном сверхдержавы… Докатились?

Мышки плакали и кололись, но продолжали жрать кактус — вот первая аналогия, приходящая на ум после прочтения новостей. А вторая побуждает вспоминать уже Михаила Салтыкова-Щедрина.

М-да, «сверхдержава»…

До чего докатилась ты!

До каких уже мышей добралась.

По случаю Дня независимости Украины президент #США Джо #Байден вполне предсказуемо и с присущей ему помпой объявил о новых санкциях против России. Со всеми положенными громкими словами о «привлечении к ответственности России» и «непоколебимой и долговечной поддержке Украины».

Это уже одиннадцатый санкционный пакет Вашингтона. Столь же сокрушительный, как и все предыдущие. О которых нынешний глава Белого дома ещё полтора года назад на весь мир объявил, мол, «сила наших экономических санкций уничтожила экономику России», а один #доллар «равен примерно 200 рублям». Начало марта прошлого года, да.

Правда мы тут, в России, особого «сокрушения» не видим даже в упор. Магазины не опустели, #цены не взлетели, стройки не встали, #промышленность работает, #экономика растёт в отличие от Германии, например. «Сокрушители», блин…

Но позор сверхдержавы не в этом. Новые #санкции Штаты ввели в отношении 11 россиян, включая мать главы Чечни Аймани Кадырову, четырёх региональных чиновниц, курирующих образование и соцзащиту детей, а также международный детский центр «Артек» в Крыму. То есть, всю свою сокрушительную силу страна с самой мощной в мире армией, крупнейшей экономикой, доминирующей в мировых расчётах валютой и т.д. и т.п. обрушила на… одну пожилую вдову, нескольких дам из собеса и детский пионерлагерь!

Теперь, мол, #Россия — точно всё.

Ну не стыдоба ли? От него злодейства ждали, а он чижика съел ©

И, главное, в 11-й раз на те же санкционные грабли, ожидая почему-то какого-то нового результата. Это уже даже не кактус пожирается, а какое-то полное дерьмо…

Ау, «сверхдержава», не надоело позориться?

Может, сменишь уже пластинку?

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