 

В Лондоне прошло учредительное собрание Всемирного клуба иноагентов

26.08.2023, 15:33, Разное
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В Лондоне завершил работу первый съезд граждан России, признанных Министерством юстиции иностранными агентами.

На встрече присутствовали около 200 физических лиц и полномочные представители СМИ-иноагентов.

Целью основания клуба названа всесторонняя поддержка иностранных агентов и координация их антироссийской деятельности. Эта формулировка зафиксирована в принятом на съезде уставе организации.

На заседании состоялись выборы главы клуба. Делегаты единогласно провозгласили главным иноагентом мира Олега Кашина.

– Ещё год назад у меня была колонка, что наступит момент и все иностранные агенты выступят единым фронтом. Сегодня это случилось и теперь мы устроим нашим врагам аутодафе, – пообещал сам журналист.

В ближайшее время члены клуба планируют создать информационное агентство «Иноагент», а в перспективе – зарегистрировать одноимённую политическую партию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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