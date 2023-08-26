 

Студия Larian представила крупное обновление для своей фэнтезийной RPG Baldur’s Gate 3

26.08.2023, 15:31, Разное
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Студия Larian представила крупное обновление для своей фэнтезийной RPG Baldur’s Gate 3, в котором было проведено более тысячи корректировок и улучшений, затрагивающих графику, интерфейс и другие аспекты игры. Об этом разработчики подробно рассказали в сообществе Steam.

Одними из наиболее заметных изменений стали возможность сохранения выбора графического API (DirectX 11 или Vulkan), адаптация стиля иконок контроллера, разделение финальных титров на две колонки. Важная работа была проведена в направлении исправления ошибок в скриптах, романтических сценах и системе обнаружения врагов.

По словам Larian Studios, следующее крупное обновление для Baldur’s Gate 3 уже находится в разработке и скоро будет выпущено. Основное внимание в нем будет уделено значительному увеличению производительности игры.

Кроме того, разработчики поделились интересной статистикой о поведении игроков. В общей сложности, геймеры провели в игре более 200 миллионов часов. Среди популярных классов персонажей выделяются паладины и жрецы, в то время как чародеи и друиды оказались менее востребованными. Что касается рас, то лидерство принадлежит людям и эльфам, в то время как гномы, дварфы, гитанки и полурослики замыкают этот список.

Напомним, что полноценный релиз Baldur’s Gate 3 на PC состоялся 3 августа. Версия для macOS и PlayStation 5 выйдет 6 сентября, а на Xbox Series X/S планируется к выпуску к концу 2023 года. Ранее также был представлен новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 с оглашением даты её выхода.


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