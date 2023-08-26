AMD Расширяет Линейку Radeon: Представлены RX 7700 XT и RX 7800 XT на 12 и 16 ГБ

AMD продолжает развивать свою линейку видеокарт Radeon среднего уровня, представив две новые модели – RX 7700 XT и RX 7800 XT. Обе карты, построенные на архитектуре Navi 32, были анонсированы, как пишет портал 3DNews.

Radeon RX 7800 XT выделяется 60 вычислительными блоками и 3840 потоковыми процессорами. Кроме того, она оснащена 64 МБ кэш-памяти Infinity Cache и 16 ГБ памяти GDDR6 с частотой 19,5 ГГц. Ширина шины памяти составляет 256 бит. Максимальная рабочая частота графического процессора достигает 2,43 ГГц, и общее энергопотребление платы составляет 263 Вт.

Менее производительная модель, Radeon RX 7700 XT, имеет 54 вычислительных блока и 3456 потоковых процессоров. Её оснащение включает 48 МБ кэш-памяти Infinity Cache и 12 ГБ памяти GDDR6 с частотой 18 ГГц. Ширина шины памяти равна 192 бита. Максимальная рабочая частота графического процессора составляет 2544 МГц, а общее энергопотребление платы – 245 Вт.

В терминах производительности, Radeon RX 7800 XT конкурирует с GeForce RTX 4070 от Nvidia. При разрешении 1440p и максимальных настройках графики, видеокарта AMD опережает своего соперника в среднем на 3,5%. Тем не менее, в играх с трассировкой лучей Nvidia демонстрирует преимущество. В то же время, Radeon RX 7700 XT превосходит GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти на 12% при аналогичных условиях.

Обе видеокарты поддерживают интерфейс HDMI 2.1 для подключения к мониторам и телевизорам с высоким разрешением и частотой обновления. Референсный дизайн Radeon RX 7800 XT предусматривает наличие двух вентиляторов, тогда как Radeon RX 7700 XT будет доступна только в вариантах, разработанных партнерами AMD.

Дата начала продаж запланирована на 6 сентября. В США цена на Radeon RX 7800 XT составит $500, а в Европе – €550. В то же время Radeon RX 7700 XT будет доступна за $450 и €490.