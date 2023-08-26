Терапевт Андреева: эти 5 растительных веществ помогают снизить давление естественным путем

Высокое кровяное давление — гипертония — становится все более распространенным явлением, затрагивая каждого третьего взрослого человека. Такая ситуация поднимает тревожные вопросы, поскольку гипертония предвещает возможные сердечные приступы и инсульты.

Счастливо, что вам под силу натуральным образом контролировать кровяное давление через ваш рацион. Согласно врачу-терапевту Ирине Андреевой, проведены исследования, посвященные влиянию растительных компонентов на здоровье сосудов. Ее рекомендации охватывают следующие продукты: имбирь, черника, клюква, чеснок и женьшень.

Первые три из этого списка растений богаты антиоксидантами, в особенности полифенолами. Эти растительные соединения, известные как полифенолы, способствуют уменьшению воспаления и поддержанию здоровья сосудов. Интересно, что антоциановые полифенолы, присутствующие в чернике, имеют потенциал нормализовать артериальное давление.

Имбирь, с другой стороны, способствует снижению артериального давления путем воздействия на кальциевые каналы в сосудах. Исследования как на людях, так и на животных свидетельствуют о способности имбиря снизить кровяное давление и даже защитить от некоторых хронических заболеваний при его регулярном употреблении.

Чеснок также играет важную роль в регулировании артериального давления благодаря аллицину — растительному соединению, преобразующему серу в сероводород. Этот процесс расширяет сосуды, упрощая контроль над кровяным давлением. Научные исследования также подтверждают способность чесночных добавок снижать артериальное давление.

Необходимо отметить, что прежде чем отказываться от медикаментов для контроля артериального давления, важно проконсультироваться с врачом. Он сможет определить, будет ли увеличение потребления чеснока полезным для вас.

Женьшень воздействует на организм через стимуляцию активности адренокортикотропного гормона (АКТГ) в мозге без воздействия на надпочечники. Фармакологически женьшень обладает неспецифическим нормализующим эффектом, именно поэтому его называют адаптогеном.

Клюква содержит в себе кальций, а также витамины А, Е и С. Кальций является важным минералом, способствующим нормальной коагуляции крови. Витамин С, с другой стороны, помогает защитить клетки от окислительных повреждений и стимулирует выработку коллагена. Присутствие витамина С делает клюкву полезным продуктом для поддержания здоровья и молодости кожи.

Для наилучших результатов диетологи рекомендуют включать эти растения в сбалансированную, здоровую диету, богатую фруктами и овощами. Вы можете потреблять имбирь, чернику, клюкву, чеснок и женьшень как пищу или в виде добавок. Важно помнить, что каждый организм индивидуален, поэтому перед внесением значительных изменений в рацион лучше проконсультироваться с врачом.