Брежнева и Меладзе пытаются избавиться от роскошной недвижимости в Подмосковье: цена растет

Артистка и продюсер покинули страну еще зимой 2022 года. Возвращаться, судя по всему, пара не планирует, так как в феврале этого года выставила дом на продажу, однако объявление быстро исчезло с сайта по продаже недвижимости.

Особняк в элитном поселке “Миллениум парк” в Подмосковье площадью 700 квадратных метров расположился на участке в 36 соток. В доме три этажа, четыре спальни, каминный зал, спортзал, хамам, домашний кинотеатр, гараж на две машины. Интерьеры выполнены в бежевых тонах, в отделке использованы обои ручной работы из Италии, натуральное дерево и мебель от европейских мастеров.

Теперь на популярном агрегаторе для поиска жилья снова появилось объявление с домом, который принадлежит Вере Брежневой и Константину Меладзе. С февраля этого года цена выросла аж на 50 миллионов, и это несмотря на то, что рынок элитной недвижимости сильно просел. Теперь за бывшее семейное гнездышко пара требует 350 миллионов рублей.

По некоторым данным, продажей будет заниматься мама Константина Меладзе. Именно пенсионерка и придет на подписание всех документов, если до продажи все же дойдет.

Напомним, после февральских событий прошлого года супруги заняли осуждающую позицию. Теперь Вера Брежнева живет в Европе и пытается зарабатывать на концертах в небольших клубах на постсоветском пространстве.