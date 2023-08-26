 

Мозг собак сильнее реагировал на прикосновения человека

26.08.2023, 15:00, Разное
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Недавние исследования, проведенные венгерскими учеными, подняли важный вопрос о сходстве в обработке человеческой речи мозгом младенцев и собак. Ученые обнаружили, что оба организма используют похожие механизмы для восприятия и понимания речи.

Интерес к этой теме вызван осознанием того, что речь играет важную роль в коммуникации между людьми и животными. В отличие от других видов, люди и собаки обладают способностью понимать и произносить звуки, образующие язык. Это открывает возможность для обоих организмов взаимодействовать и общаться с людьми.

В ходе исследования ученым удалось наблюдать активность мозга младенцев и собак при восприятии речи, используя технику функциональной магнитно-резонансной томографии. Они обнаружили, что оба мозга обрабатывают звуковые сигналы в специфических областях, связанных с языковыми навыками.


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