 

Открыли новый способ зарядки электромобилей

26.08.2023, 15:00, Разное
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В рамках постоянного развития и совершенствования транспортной системы в России, Правительство РФ утвердило концепцию по развитию электротранспорта. Это стратегическое решение направлено на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу и охрану окружающей среды, а также на содействие развитию экологически чистого транспорта.

Целью данной концепции является выпуск не менее 25 тыс. электромобилей к 2025 году. Это важный шаг в развитии электромобильной индустрии и переходе к более устойчивым и эффективным видам транспорта.

Одним из основных преимуществ электромобилей является их экологическая чистота. При привычном транспорте, сжигающем ископаемые топлива, выбрасываются вредные вещества, такие как оксиды азота и углеродный диоксид, которые негативно влияют на состояние окружающей среды и здоровье людей. В свою очередь, электромобили работают на электричестве, которое может быть получено из возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветряная, что делает их экологически безопасными.


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