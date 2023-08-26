Гепатолог Южнова: признак при расчесывании волос, который сигнализирует о жировой болезни печени
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Задумывались ли вы о том, что кажущийся незначительным симптом может говорить о серьезных проблемах с вашей печенью? Важный орган выполняет более 500 жизненно важных функций, включая детоксикацию крови и переваривание пищи для создания энергии. Сбои в работе печени могут представлять опасность, ибо даже небольшое повреждение может иметь серьезные последствия.
Жировая болезнь печени – одно из распространенных заболеваний, которое может привести к значительным повреждениям. Это состояние характеризуется скоплением жира в печени. На ранних стадиях оно может долго не проявляться, оставаясь незамеченным, но со временем наносит ущерб органу. Последний этап – цирроз, когда печень, пережившая многолетнее воспаление, превращается в рубцовую и деформированную массу.
Цирроз – результат долгосрочных повреждений печени, которые приводят к образованию рубцовой ткани. Она мешает печени функционировать нормально. Цирроз – это последний этап заболевания, также вызванный хроническими заболеваниями печени, такими как гепатит.
Важно помнить, что даже при циррозе печень продолжает работать. Однако это состояние может в конечном итоге привести к печеночной недостаточности и опасным осложнениям. Своевременное лечение может остановить ухудшение ситуации.
Цирроз может проявляться разнообразными симптомами, включая скрытые. Потеря волос при расчесывании или мытье волос – один из таких знаков. Существует множество других факторов, которые могут вызвать выпадение волос, но если это сочетается с другими признаками цирроза, стоит обратиться к врачу.
Другие симптомы цирроза включают:
– Усталость и слабость
– Потерю аппетита
– Потерю веса и атрофию мышц
– Чувство тошноты и рвоту
– Боль или чувствительность в области печени
– Красные линии на коже
– Зуд кожи
– Желтуху
– Склонность к кровотечениям и синякам
– Лихорадку и дрожи
– Отеки
Помимо физических симптомов, цирроз может также влиять на психическое состояние, вызывая изменения личности, бессонницу, проблемы с памятью и концентрацией. Это называется энцефалопатией и возникает из-за накопления токсинов в мозге из-за недостаточной функции печени.
Если вы обнаружили признаки цирроза или…
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