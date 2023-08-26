Гепатолог Южнова: признак при расчесывании волос, который сигнализирует о жировой болезни печени

Задумывались ли вы о том, что кажущийся незначительным симптом может говорить о серьезных проблемах с вашей печенью? Важный орган выполняет более 500 жизненно важных функций, включая детоксикацию крови и переваривание пищи для создания энергии. Сбои в работе печени могут представлять опасность, ибо даже небольшое повреждение может иметь серьезные последствия.

Жировая болезнь печени – одно из распространенных заболеваний, которое может привести к значительным повреждениям. Это состояние характеризуется скоплением жира в печени. На ранних стадиях оно может долго не проявляться, оставаясь незамеченным, но со временем наносит ущерб органу. Последний этап – цирроз, когда печень, пережившая многолетнее воспаление, превращается в рубцовую и деформированную массу.

Цирроз – результат долгосрочных повреждений печени, которые приводят к образованию рубцовой ткани. Она мешает печени функционировать нормально. Цирроз – это последний этап заболевания, также вызванный хроническими заболеваниями печени, такими как гепатит.

Важно помнить, что даже при циррозе печень продолжает работать. Однако это состояние может в конечном итоге привести к печеночной недостаточности и опасным осложнениям. Своевременное лечение может остановить ухудшение ситуации.

Цирроз может проявляться разнообразными симптомами, включая скрытые. Потеря волос при расчесывании или мытье волос – один из таких знаков. Существует множество других факторов, которые могут вызвать выпадение волос, но если это сочетается с другими признаками цирроза, стоит обратиться к врачу.

Другие симптомы цирроза включают:

– Усталость и слабость

– Потерю аппетита

– Потерю веса и атрофию мышц

– Чувство тошноты и рвоту

– Боль или чувствительность в области печени

– Красные линии на коже

– Зуд кожи

– Желтуху

– Склонность к кровотечениям и синякам

– Лихорадку и дрожи

– Отеки

Помимо физических симптомов, цирроз может также влиять на психическое состояние, вызывая изменения личности, бессонницу, проблемы с памятью и концентрацией. Это называется энцефалопатией и возникает из-за накопления токсинов в мозге из-за недостаточной функции печени.

Если вы обнаружили признаки цирроза или…