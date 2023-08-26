 

Гепатолог Южнова: признак при расчесывании волос, который сигнализирует о жировой болезни печени

26.08.2023, 14:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Задумывались ли вы о том, что кажущийся незначительным симптом может говорить о серьезных проблемах с вашей печенью? Важный орган выполняет более 500 жизненно важных функций, включая детоксикацию крови и переваривание пищи для создания энергии. Сбои в работе печени могут представлять опасность, ибо даже небольшое повреждение может иметь серьезные последствия.

Жировая болезнь печени – одно из распространенных заболеваний, которое может привести к значительным повреждениям. Это состояние характеризуется скоплением жира в печени. На ранних стадиях оно может долго не проявляться, оставаясь незамеченным, но со временем наносит ущерб органу. Последний этап – цирроз, когда печень, пережившая многолетнее воспаление, превращается в рубцовую и деформированную массу.

Цирроз – результат долгосрочных повреждений печени, которые приводят к образованию рубцовой ткани. Она мешает печени функционировать нормально. Цирроз – это последний этап заболевания, также вызванный хроническими заболеваниями печени, такими как гепатит.

Важно помнить, что даже при циррозе печень продолжает работать. Однако это состояние может в конечном итоге привести к печеночной недостаточности и опасным осложнениям. Своевременное лечение может остановить ухудшение ситуации.

Цирроз может проявляться разнообразными симптомами, включая скрытые. Потеря волос при расчесывании или мытье волос – один из таких знаков. Существует множество других факторов, которые могут вызвать выпадение волос, но если это сочетается с другими признаками цирроза, стоит обратиться к врачу.

Другие симптомы цирроза включают:

– Усталость и слабость
– Потерю аппетита
– Потерю веса и атрофию мышц
– Чувство тошноты и рвоту
– Боль или чувствительность в области печени
– Красные линии на коже
– Зуд кожи
– Желтуху
– Склонность к кровотечениям и синякам
– Лихорадку и дрожи
– Отеки

Помимо физических симптомов, цирроз может также влиять на психическое состояние, вызывая изменения личности, бессонницу, проблемы с памятью и концентрацией. Это называется энцефалопатией и возникает из-за накопления токсинов в мозге из-за недостаточной функции печени.

Если вы обнаружили признаки цирроза или…


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Мозг собак сильнее реагировал на прикосновения человека

26.08 / Открыли новый способ зарядки электромобилей

26.08 / Виктория Боня без макияжа и фильтров напугала россиян

26.08 / Связь между храпом и инсультом

26.08 / Гитанас Науседа не знал, что его жена работает военкором на Донбассе

26.08 / Заболевания глаз могут быть предвестниками инсульта

26.08 / ЦИК РФ в настоящее время активно взаимодействует с местными производителями мобильных устройств

26.08 / Названа преемница укатившей за границу Пугачевой – Волевым характером обладает

26.08 / Экосистему спасли благодаря грушам

26.08 / “Важно, чтобы все интимное было закрыто” – Ковальчук об отношениях с Чумаковым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика