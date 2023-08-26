 

Виктория Боня без макияжа и фильтров напугала россиян

26.08.2023, 14:05, Разное
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Виктория Боня раньше уверяла, что никогда не делала пластические операции: не вставляла себе ни грудь, ни губы. Весной этого года она с радостью объявила, что решилась на первую пластику – сделала новый подбородок.

Видимо, 42-летняя Боня настолько осталась довольна результатом, что решилась на еще одно вмешательство. Накануне Виктория отправилась в США, чтобы провести операцию у доктора, который делал известной модели Белле Хадид “лисьи глазки”. По словам Бони, именно этот врач придумал методику операции.

В личном блоге медик поделился снимками своей пациентки без макияжа и фильтров. Россияне были в шоке, увидев Викторию Боню без прикрас, некоторые даже испугались столь явных возрастных изменений.

“Какая некрасивая женщина! Выглядит, как гастарбайтерша из соседней азиатской республики. Точно такая у нас подъезды моет и мусор выносит”, “Какие губы некрасивые… извините… лепешка”, “Какая она страшная. Говно конфетой не сделаешь”, – написали в комментариях под фотографиями.

Последние годы Виктория Боня занимается духовным развитием. Выпускница “Дома-2” активно посещает ретриты и рассказывает о своем опыте употребления запрещенных в России галлюциногенных препаратов. Подобный материал она преподносит в формате лекций и даже рекомендует подписчикам подобные практики при тяжелых заболеваниях.

Так как блогер, живущий в Монако, транслирует свои взгляды на российскую аудиторию, в органах темой заинтересовались. Некоторое время назад появилась информация, что прокуратура Москвы начала проверку в отношении Виктории Бони на предмет пропаганды наркотиков и психотропных веществ.

Блогер уверена, что она ни в чем не виновата, так как ни к чему не призывает, а просто делится опытом. Правда, Боня забывает один момент: она то и дело приглашает подписчиков присоединиться к ее ретриту в Испании, где в качестве основного “блюда” подают психотропы.


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