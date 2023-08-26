Связь между храпом и инсультом

Недавно американские ученые, представляющие исследовательскую группу Стэнфордского университета, провели исследование, обнаружив связь между инсультом и сильным храпом. Это открытие может иметь большое значение для медицины и помочь предупредить возникновение инсультов у тех, кто страдает от храпа.

Инсульт, серьезное заболевание, происходит, когда кровоснабжение определенного участка мозга останавливается из-за перекрытия сосудов или разрыва сосудистой стенки. Последствия инсульта могут быть крайне опасными и даже фатальными.

Чтобы исследовать связь между храпом и инсультом, ученые использовали данные от тысячи пациентов, страдающих от храпа, которые были ретроспективно проанализированы. Результаты исследования позволили выявить, что люди, страдающие от сильного храпа, имеют более высокий риск развития инсульта, особенно тех видов инсультов, которые вызваны замедлением или перекрытием кровотока к мозгу.