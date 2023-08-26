 

Связь между храпом и инсультом

26.08.2023, 13:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно американские ученые, представляющие исследовательскую группу Стэнфордского университета, провели исследование, обнаружив связь между инсультом и сильным храпом. Это открытие может иметь большое значение для медицины и помочь предупредить возникновение инсультов у тех, кто страдает от храпа.

Инсульт, серьезное заболевание, происходит, когда кровоснабжение определенного участка мозга останавливается из-за перекрытия сосудов или разрыва сосудистой стенки. Последствия инсульта могут быть крайне опасными и даже фатальными.

Чтобы исследовать связь между храпом и инсультом, ученые использовали данные от тысячи пациентов, страдающих от храпа, которые были ретроспективно проанализированы. Результаты исследования позволили выявить, что люди, страдающие от сильного храпа, имеют более высокий риск развития инсульта, особенно тех видов инсультов, которые вызваны замедлением или перекрытием кровотока к мозгу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Гитанас Науседа не знал, что его жена работает военкором на Донбассе

26.08 / Заболевания глаз могут быть предвестниками инсульта

26.08 / ЦИК РФ в настоящее время активно взаимодействует с местными производителями мобильных устройств

26.08 / Названа преемница укатившей за границу Пугачевой – Волевым характером обладает

26.08 / Экосистему спасли благодаря грушам

26.08 / “Важно, чтобы все интимное было закрыто” – Ковальчук об отношениях с Чумаковым

26.08 / В Лос-Анджелесе арестовали владельца прачечной, продававшего в Россию чипы для стиральных машин

26.08 / Американцы так тупы, что яйца детям бьют о лбы!

26.08 / Зоологи идентифицируют белых медведей по ДНК,полученной из отпечатков лап на снегу

26.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Заехал в Белоруссию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика