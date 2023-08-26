Fox News – экс-прокурор Украины обвинил Байдена в коррупции

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к коррупции. В беседе с ведущим Fox News Брайаном Килмидом Шокин заявил, что, по его «личному твёрдому убеждению», его увольнение в 2016 году было «оплачено» и произошло под давлением Вашингтона. Связано оно было с расследованием в отношении газодобывающей компании Burisma, в правление которой входил Хантер Байден.



AP

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в интервью телеканалу Fox News рассказал, что потерял должность в 2016 году за расследование деятельности украинской газодобывающей компании Burisma, в правление которой входил Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена.

В беседе с ведущим Брайаном Килмидом Шокин заявил, что, по его «личному твёрдому убеждению», его увольнение бывшим президентом Украины Петром Порошенко было «оплачено» и произошло под давлением Вашингтона.

«Я неоднократно говорил в своих предыдущих интервью, что Порошенко уволил меня по настоянию Байдена, который тогда был вице-президентом, потому что я занимался расследованием деятельности Burisma. — заявил Шокин. — Порошенко и вице-президент Байден понимали, что если бы я продолжал курировать расследование по Burisma, мы бы нашли факты о коррупционной деятельности, которой они занимались. Это касалось и Хантера Байдена, и Девона Арчера, и других».

По словам Шокина, он убеждён в том, что Джо Байден и его сын Хантер получали взятки в связи с этим делом. Впрочем, как уточняет Fox News, он не привёл доказательств.

«Я не хочу оперировать недоказанными фактами, но моё личное твёрдое убеждение состоит в том, что да, это было именно так. Их подкупили»», — заявил бывший генеральный прокурор. Он добавил, что, по его мнению, тот факт, что Байден, который тогда занимал пост вице-президента США и курировал украинское направление в администрации Барака Обамы, «отдал 1 миллиард долларов в обмен на его увольнение», сам по себе является «случаем коррупции».

При этом в Белом доме в ответ на заявления Шокина заявили, что Fox News «предоставляет платформу для лжи бывшему украинскому генеральному прокурору». «Эти ложные утверждения развенчиваются уже много лет, и сколько бы эфирного времени ни давал им телеканал Fox, они останутся ложными», — отметил пресс-секретарь Белого дома Иэн Сэмс.

Однако, как напоминает Fox News, в январе 2018 года Байден, выступая в американском Совете по международным отношениям, сам хвастался тем, как оказал давление на Порошенко, чтобы тот уволил Шокина. Тогда Байден пригрозил, что Вашингтон не предоставит Киеву кредит на $1 млрд, если генпрокурор не будет уволен.

«Они мне говорят: «У вас нет таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст». Я ответил: звоните ему. Я сказал, что вы не получите миллиарда долларов, и я уезжаю через шесть часов, если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И тот с**** сын был уволен. И на его место поставили того, кому тогда доверяли», — рассказал Байден.

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