Гитанас Науседа не знал, что его жена работает военкором на Донбассе
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Скандал в
литовском правительстве грозит отставкой президенту Гитанасу Науседе. Как
выяснили местные журналисты, его супруга Даля Науседа с 2018 года ведёт анонимный
военный блог на территории ДНР.
Поводом для
скандала стала статья, вышедшая в газете Lietuvos rusofobas, в
которой опубликовано 22 фотографии супруги литовского президента с
лидерами ДНР и ЛНР, а также военкорами и бойцами ЧВК «Вагнер». Авторы утверждают, что именно
Даля Науседа – единственный автор анонимного телеграм-канала «Z СВОБОДУ ДНР! Z», освещающего боевые действия на территории республики. У канала уже 50 тысяч подписчиков, там регулярно собираются средства на закупку квадрокоптеров
для бойцов ДНР и гуманитарной помощи жителям Донецка. Президент Литвы заявил,
что не знал об увлечении своей супруги и был уверен, что она ездит в
командировки в Брюссель.
«Моя жена
действительно иногда подолгу отсутствовала, – говорит Науседа. – Иногда её не
было месяц, иногда два. Но я был уверен, что она находится в Брюсселе или в Лондоне,
а если командировка очень долгая, значит, вызвало начальство в Лэнгли. Я и
представить не мог, что она занимается такими вещами. Конечно, я не имею к
этому никакого отношения и не вижу никаких оснований для своего импичмента. Все
вопросы вы можете задать моей супруге лично, только делайте это на русском
языке, она плохо понимает литовский».
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