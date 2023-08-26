Гитанас Науседа не знал, что его жена работает военкором на Донбассе

Скандал в

литовском правительстве грозит отставкой президенту Гитанасу Науседе. Как

выяснили местные журналисты, его супруга Даля Науседа с 2018 года ведёт анонимный

военный блог на территории ДНР.

Поводом для

скандала стала статья, вышедшая в газете Lietuvos rusofobas, в

которой опубликовано 22 фотографии супруги литовского президента с

лидерами ДНР и ЛНР, а также военкорами и бойцами ЧВК «Вагнер». Авторы утверждают, что именно

Даля Науседа – единственный автор анонимного телеграм-канала «Z СВОБОДУ ДНР! Z», освещающего боевые действия на территории республики. У канала уже 50 тысяч подписчиков, там регулярно собираются средства на закупку квадрокоптеров

для бойцов ДНР и гуманитарной помощи жителям Донецка. Президент Литвы заявил,

что не знал об увлечении своей супруги и был уверен, что она ездит в

командировки в Брюссель.

«Моя жена

действительно иногда подолгу отсутствовала, – говорит Науседа. – Иногда её не

было месяц, иногда два. Но я был уверен, что она находится в Брюсселе или в Лондоне,

а если командировка очень долгая, значит, вызвало начальство в Лэнгли. Я и

представить не мог, что она занимается такими вещами. Конечно, я не имею к

этому никакого отношения и не вижу никаких оснований для своего импичмента. Все

вопросы вы можете задать моей супруге лично, только делайте это на русском

языке, она плохо понимает литовский».

—