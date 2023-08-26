 

Заболевания глаз могут быть предвестниками инсульта

26.08.2023, 13:05, Разное
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Помимо распознавания инсульта по расстройствам речи и потере равновесия, глаза могут также выдавать подсказки о нашем здоровье. Врачи предупреждают, что окулисты могут быть первыми, кто выявит сосудистые проблемы, поскольку первые симптомы часто проявляются в глазах.

Инсульт, связанный с нарушением кровоснабжения мозга, оказывает воздействие и на глаза. Поэтому важно обращать внимание на следующие предупреждающие знаки:

– Возникновение размытости или потеря зрения в одном или обоих глазах может свидетельствовать о наступлении инсульта.
– Инсульт может вызвать двоение или внезапное смещение глаз.
– Ослабление мышц лица или опущенные веки с одной стороны могут указывать на инсульт.
– Неравный размер зрачков или их неправильная реакция могут быть связаны с неврологическими проблемами, включая инсульт.

Важно понимать, что признаки ишемического инсульта могут проявиться задолго до критической ситуации, порой за неделю. Этот тип инсульта, являющийся наиболее распространенным, возникает, когда сгусток крови блокирует кровоснабжение и кислород к мозгу.

Даже недолгие эпизоды нарушения кровоснабжения мозга, называемые транзиторными ишемическими атаками (ТИА), могут предвещать инсульт. ТИА имеют схожие симптомы с инсультом, но длительность их гораздо меньше, и они не оставляют повреждений мозга. Например, внезапная атаксия, сопровождающаяся неудачными движениями и потерей равновесия, может быть одним из предвестников ТИА.

Необходимо незамедлительно обратить внимание на эти сигналы и принять меры. Инсульты требуют немедленной медицинской помощи, и чем быстрее она будет оказана, тем меньше риск повреждения мозга.

Если утренний пробуждения сопровождается потерей зрения или появлением темной тени в одном глазу, это может свидетельствовать о наступлении инсульта. При обнаружении подобных симптомов следует срочно обратиться к врачу.


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