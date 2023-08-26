 

Названа преемница укатившей за границу Пугачевой – Волевым характером обладает

26.08.2023, 12:50, Разное
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После ее отъезда с мужем-иноагентом и детьми многие стали интересоваться, кто мог бы занять опустевшее место дивы всея шоубиза. Критик Евгений Бабичев считает, что подобная женщина в России есть, и ее харизмы хватит, чтобы встать на первое место в негласном рейтинге. По сути, названа преемница уехавшей за границу Аллы Пугачевой.

“Как по мне, таким волевым характером, подходящим под этот статус, обладает Лолита в высшей степени”, – отметил эксперт.

В его словах действительно есть смысл. В последние месяцы артистка стала законодательницей трендов и вирусного контента. Лолитой восхищаются и люди ее поколения, и молодежь, которая без ума от юмора и самоиронии звезды. Артистка без стеснения рассуждает о жизни, мудро сглаживая острые углы, не боится рисковать в творчестве и выходах на красную дорожку.

Напомним, Алла Пугачева разозлила поклонников своей позицией относительно россиян. В Сети отмечают, что позиция может быть какой угодно, но оскорблять страну, в которой прожил большую часть жизни, людей, благодаря которым стал известным, – подло. Примадонне до сих пор не могут простить слова о “рабах” и “холопах” в адрес россиян.


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