В Лос-Анджелесе арестовали владельца прачечной, продававшего в Россию чипы для стиральных машин

Полиция Калифорнии арестовала владельца одной из прачечных в Лос-Анджелесе Майкла Чу.

Предприниматель был уличён в нарушении режима санкций Минфина США против России. В рапорте указывается, что он продавал чипы для стиральных машин представителям российских военных компаний.

Сигнал полицейские получили от дистрибьютора, сообщившего им о подозрительной активности покупателя.

– Обычно владельцы прачечных обращаются к нам раз в год, иногда два-три раза, но мистер Чу покупал чипы каждую неделю. Это просто нереально, чтобы они так часто выходили из строя, – рассказал свидетель по делу.

В полиции уточнили, что покупателем чипов у прачечной был представитель российского дипведомства, но назвать его фамилию отказались. Сам незадачливый предприниматель может быть осуждён на срок 10-20 лет. Минфин США обратился к силовикам с требованием увеличить количество рейдов по американским прачечным.

—