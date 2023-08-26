Американцы так тупы, что яйца детям бьют о лбы!

Родители разбивают яйца о лбы своих малышей в рамках нового тренда TikTok. Где такое может быть? Да, конечно же, в Америке, хотя некоторые тамошние эксперты предупреждают, что это не совсем то, чем кажется на первый взгляд.

По США распространяются вирусные видеоролики с «вызовом разбиванием яиц» (egg crack challenge), в которых мама или папа готовят на кухне вместе со своим тихим малышом. На первый взгляд, семейное времяпрепровождение выглядит мило, но все меняется, когда, вместо того чтобы разбить сырое яйцо о край сковородки или в миску, один из родителей бьет его о голову своего ребенка.

Бывает, яйцо даже не разбивается. В некоторых случаях дети постарше смеются и считают это забавным. Если же содержимое яйца капает растерянным малышам на лицо, те порой плачут. Интересно, чего в этой ситуации ожидают от своих бедных чад безголовые взрослые? Неужели нормальные родители могут воспринимать это как легкомысленную забаву?

Странный розыгрыш вызвал критику как со стороны пользователей TikTok, так и со стороны экспертов, которые выступили с предупреждением о новой тенденции. Меган Мартин, детский врач заявила NBC:

«Мы буквально бьем их сальмонеллой по лбу. Ребенка труднее заставить пить жидкость, если у него болит желудок или пищевое отравление, и поэтому он с большей вероятностью попадет в больницу для внутривенного вливания».

Команда специалистов из Daily Star может подтвердить, что это не просто забава и игра. Аманда Матерс, детский эрготерапевт, попробовала этот розыгрыш на себе и призналась, что он причинил ей боль:

«У меня чуть слезы на глаза не навернулись, когда я пыталась врезать яйцом о свою голову».

Малыши не всегда становились объектом видеороликов с разбиванием яиц. Все началось с того, что недовольные жены стали нападать на своих ленивых и растерянных мужей, которые сидели на кухне и не помогали готовить. Перед тем как разбить яйцо о котелок своего супруга, Саилья Мун пошутила в своем видеоролике на TikTok в начале этого месяца:

«Если он думает, что он бесполезен на кухне».

Формат продолжает набирать популярность — прав все-таки был Задорнов!

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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