 

Зоологи идентифицируют белых медведей по ДНК,полученной из отпечатков лап на снегу

26.08.2023, 11:18, Разное
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В ходе проведения исследования, направленного на изучение пространственного распределения и генетической вариабельности белых медведей, авторы получили интересные результаты. Они проанализировали собранный материал, включающий образцы митохондриальной ДНК (мтДНК) этих животных. При изучении материала возникла неожиданность – мтДНК белых медведей была обнаружена только в образцах, собранных на одиннадцати дорожках из тринадцати.

Белый медведь, или полярный медведь (Ursus maritimus), является одним из самых известных животных Арктики. Он адаптирован к суровым условиям северного полюса и играет важную экологическую роль в этом регионе. В связи с изменением климата, белые медведи сталкиваются с рядом проблем, включая потерю природного местообитания и нехватку пищи. Изучение их генетической структуры и вариабельности является важным аспектом сохранения этого уникального вида.

МтДНК представляет собой специфическую форму ДНК, наследующуюся от матери через яйцеклетку. Исследования показывают, что мтДНК имеет высокую степень стабильности и редко подвергается мутациям. Поэтому она часто используется для изучения генетической истории и родства организмов.


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