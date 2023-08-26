 

РФ сохранит лидерство на мировом рынке зерна благодаря высоким урожаям и украинскому зерну

26.08.2023, 11:15, Новости дня
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Благодаря исключительному урожаю зерна в этом году, РФ сохранит доминирующее положение на мировом рынке в следующем году, пишет BFM TV, ссылаясь на мнение аналитиков. На взгляд экспертов, лидерским позициям РФ не помешают даже проблемы с безопасностью в Чёрном море.


AP

Благодаря исключительному урожаю зерна в этом году после рекордных показателей прошлого года, РФ обещает сохранить доминирующее положение на рынке в 2023—2024 годах, несмотря на проблемы с безопасностью судоходства в Чёрном море, пишет BFM TV, ссылаясь на данные аналитической компании Agritel.

«Российское господство сохранится, и оно необходимо в условиях неустойчивого глобального равновесия», — заявил главный аналитик Agritel Александр Мари на пресс-конференции в Париже.

Согласно оценкам, опубликованным Министерством сельского хозяйства США в ежемесячном отчёте в августе, мировое производство пшеницы должно быть менее обильным в 2023—2024 годах из-за недостаточного урожая в Канаде и Европе. Предложение сократится почти на 3 миллионов тонн. Небольшое сокращение грозит и резервам.

В этом контексте РФ укрепляет свои позиции ведущего мирового экспортёра с «экспортным потенциалом в 49 миллионов тонн пшеницы», что составляет 23% объёма мирового рынка (при производстве, оцениваемом в 87,5 миллионов тонн) и значительно «выше среднего показателя за пятилетний период», отмечают в Agritel.

По словам специалистов, на Черноморский регион, включающий Россию, Украину, Болгарию и Румынию, приходится 40% мирового экспорта пшеницы. Однако сегодня 30% экспортных мощностей Чёрного моря остановлено, а 54% находятся под угрозой в результате роста напряжённости.

В последние годы РФ укрепила свои позиции на международном рынке, завоевав доверие покупателей благодаря стабильности производства и качеству зерновых и одновременно улучшив возможности их доставки, пишет издание. Тем не менее для Москвы, как и для глобальной продовольственной безопасности, сегодня наибольший риск представляет безопасность на море, подчёркивает Мари.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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