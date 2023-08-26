Рупор кремлевской пропаганды: Заехал в Белоруссию

Побывал с визитом в братской Белоруссии. Заскочил буквально на несколько дней.

Довольно интересный опыт – побывать на местах попытки гос.переворота 2020-го года, которые были частыми гостями моих онлайнов жарким августом 2020. Пуля тогда как говорится просвистела у виска Белоруссии, но прошла мимо. Благодаря стойкости Лукашенко и российской помощи, Батька устоял и страна до сих пор сохраняет мир и стабильность. Альтернативу можно наблюдать на Украине.

В Белоруссии не был 32 года. Единственное посещение было в 1991 году, когда ездил на Спартакиаду народов СССР по шахматам, которая проводилась в Бресте в марте 1991 году.

С той поездки остались сугубо положительные впечатления – республика запомнилась как очень опрятная и зеленая, сам неплохо сыграл на турнире (хотя мог лучше), первый раз посмотрел "Звездные войны" в брестском кинотеатре. Ну и наконец посетил саму Брестскую крепость, которая крепко так впечаталась в память и памятна, даже спустя 32 года после посещения.

Основное впечатление о Минске спустя 32 года – очень опрятный и зеленый город с практически московской монументальной архитектурой в центре. Жалко, не было времени посетить музей Великой Отечественной Войны, это на другой раз. Много с тех пор появилось высоток и стекляшек.

Был на паре эфиров на белорусском ТВ – выйдут на след.неделе – там будет про войну на Украине, ЧВК Вагнер, Евгения Пригожина и про трансформацию миропорядка.

Последствий попытки гос.переворота в центре Минска не замечено. Как будто и не было ничего. Заправилы сейчас либо сидят, либо сбежали за границу. Поклонники бчб сейчас явно воспринимаются как прямые наследники белорусских коллаборационистов времен ВОВ. Для особо тупых это все продемонстрировали на Украине. В книжных магазинах можно встретить анти бчб-литературу, где проходятся по актуалу – беглым, коллаборационистам и прочей шушере.

Народ спокойный и неспешный. Страна живет мирной жизнью, хотя угрозы у ее границ нарастают. Интерес к событиям на фронте на Украине большой, как и к общему ходу новой Холодной войны. Познакомился в том числе и с белорусскими колегами по Телеге. Никакого зримого культа личности Лукашенко, как порой пытается уверить разная демшиза, не увидел. Сам удивился, что нигде в публичном месте не встретил ни одного портрета Лукашенко. Хотя существенная часть окружающей действительности там сформирована именно его трудами.

Цены приемлемые. Дешевле чем в Москве. Хотя Бишкек конечно подешевле будет. Кормят вкусно. Ну и куда ж без дранников.

Единственно, что в гостинице, где жил в Минске, были серьезные проблемы с вай-фаем, регулярно отваливался + мобильный интернет сыпался постоянно (отсюда и появление урывками). Возможно, в центре работают глушилки. Получил небольшой интернет-детокс.

В целом, не пожалел, что съездил. Надеюсь, со временем будет возможность приехать сюда на подольше, посетить музей ВОВ, съездить в Хатынь и в Брестскую крепость.

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