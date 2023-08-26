Специалисты Череповецкого государственного университета представили инновационную концепцию обнаружения дронов с помощью матрицы микрофонов

В Череповце специалисты Череповецкого государственного университета представили инновационную концепцию обнаружения дронов с помощью матрицы микрофонов, дополненной искусственным интеллектом. Новая система предназначена для определения расстояния и направления до квадрокоптеров на основе анализа звуковых сигналов.

Проект включает в себя программируемо-аппаратный комплекс, объединяющий матрицу микрофонов и алгоритмы искусственного интеллекта. Расположенные микрофоны наблюдают за звуковой средой и передают полученные данные на компьютер для последующей обработки нейросетевым алгоритмом. Этот алгоритм способен выделять характерные звуковые сигналы дронов, определяя их расстояние и направление.

Один из ключевых разработчиков, Никита Ефимов, выпускник кафедры киберфизических систем, подчеркнул, что на данный момент дроны обычно отслеживаются через видеокамеры, тепловизоры и радиопеленгаторы. Но эти методы имеют свои ограничения: визуальные системы крупны и заметны, а активные схемы могут быть обнаружены и помешать работе поисковых систем.

Звуковая система, разработанная специалистами, исключает эти недостатки. Она не излучает сигналов, что делает ее практически невидимой, и способна функционировать даже при полной темноте. Размеры системы также существенно меньше по сравнению с альтернативными подходами.

Ожидается, что испытания новой системы начнутся до конца текущего года. На основе результатов экспериментов будет определена ее точность и эффективность. По предварительным оценкам разработчиков, матрица микрофонов сможет обнаруживать объекты в радиусе до одного километра с точностью в 94 процента.