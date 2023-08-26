ЕС продолжает поддерживать Украину, несмотря на свой экономический кризис

Европейские компании сталкиваются с высоким уровнем банкротства, но Евросоюз (ЕС) все равно будет продолжать предоставлять Украине военную поддержку, даже за счет своей собственной экономики. Об этом пишет PressTV.

Петер Стано, официальный представитель ЕС по внешней политике, подчеркнул, что ЕС намерен продолжить поддерживать Украину “столько, сколько необходимо”. Однако автор статьи на PressTV отмечает, что такое заявление политика умаляет серьезность ближайшего кризиса, который оказывает влияние на стоимость жизни в Европе.

Информация из статьи также указывает на то, что ряд экспертов все чаще выражают мнение о том, что антироссийские санкции нанесли большой ущерб экономике ЕС.

Bloomberg ранее сообщал о мнении европейских чиновников, которые считали, что США и ЕС могут уменьшить помощь Украине из-за иссякающих запасов боеприпасов. Производство необходимого количества боеприпасов не сможет быть увеличено до конца 2024 года.

Цуй Хэнь, младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета, также высказал свою точку зрения, считая, что военная и финансовая поддержка, предоставляемая Западом Украине, достигла критической точки.