Российский модуль «Луна-25» исправен, но связь с ним отсутствует

Российский космический модуль «Луна-25», считавшийся потерянным, неожиданно произвел сеанс связи с одним из японских спутников на лунной орбите, сообщает Kyodo.

Аппарат передал короткое сообщение, в котором сообщил об успешном прилунении, а также попросил Японию в содействии передачи аппарата под управление США и готовности раскрыть все необходимые ключи доступа. Как предположили японские инженеры, расшифровавшие послание российской станции, скорее всего в программу управления аппарата была встроена функция эмуляции сбоя на орбите, но на самом деле аппарат произвел посадку в штатном режиме.

Японская сторона производит консультации с Вашингтоном о последующих шагах. В пресс-службе Кремля опровергают информацию из Токио.

– По теме Луны говорить не в нашей компетенции. Знаю, что связь с аппаратом потеряна, информация от японских коллег – это манипуляция, – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Следственном комитете сообщили, что возьмут происшествие под личный контроль главы ведомства.

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