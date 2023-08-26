 

Российский модуль «Луна-25» исправен, но связь с ним отсутствует

26.08.2023, 9:33, Разное
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Российский космический модуль «Луна-25», считавшийся потерянным, неожиданно произвел сеанс связи с одним из японских спутников на лунной орбите, сообщает Kyodo.

Аппарат передал короткое сообщение, в котором сообщил об успешном прилунении, а также попросил Японию в содействии передачи аппарата под управление США и готовности раскрыть все необходимые ключи доступа. Как предположили японские инженеры, расшифровавшие послание российской станции, скорее всего в программу управления аппарата была встроена функция эмуляции сбоя на орбите, но на самом деле аппарат произвел посадку в штатном режиме.

Японская сторона производит консультации с Вашингтоном о последующих шагах. В пресс-службе Кремля опровергают информацию из Токио.

– По теме Луны говорить не в нашей компетенции. Знаю, что связь с аппаратом потеряна, информация от японских коллег – это манипуляция, – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Следственном комитете сообщили, что возьмут происшествие под личный контроль главы ведомства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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