Банки приостановили выдачу кредитов по льготной программе

Министерство Сельского Хозяйства объявило о временной приостановке выдачи льготных займов по ставке до 3% годовых для покупки жилья в сельской местности. Это решение было принято, чтобы предотвратить превышение лимитов программы банками после резкого увеличения ключевой ставки Центробанка. Этот рост ставки повлек за собой увеличение затрат бюджета на субсидии по уже выданным займам.

Пауза в работе данной программы, направленной на уменьшение оттока населения из сельских районов, будет длиться до стабилизации текущей экономической ситуации. Действующая программа предоставляла льготные кредиты под ставку от 0,1% до 3% годовых и сроком до 25 лет для приобретения жилья в населенных пунктах с численностью населения до 30 тысяч человек. Эта инициатива, стартовавшая в 2020 году и ставшая бессрочной в 2022 году, недавно была расширена. В июле была увеличена максимальная сумма кредита с 3 миллионов до 6 миллионов рублей. Также были добавлены новые возможности для покупки и строительства жилья за счет льготных займов.

Однако из-за повышения ключевой ставки до 12% в августе (против предыдущих 8,5% годовых), власти приняли решение о временной остановке выдачи новых кредитов. Это шаг предпринят для того, чтобы избежать превышения банками установленных бюджетных ограничений.

Министерство пояснило, что приостановка необходима для предотвращения перерасхода банковских бюджетных обязательств. В рамках программы государство компенсирует банкам недополученные доходы из-за применения льготной ставки, и размер субсидии зависит от ключевой ставки. В этом году на программу выделено 19,5 миллиарда рублей. В первом полугодии 2023 года было выдано около 7,8 тысяч займов на общую сумму 20,9 миллиарда рублей, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В Министерстве Сельского Хозяйства заверили, что выдача льготных займов возобновится после стабилизации экономической ситуации. Однако, так как Центробанк пока не намекает на смягчение денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, это вызывает неопределенность среди банков и потенциальных заемщиков.

Стоит отметить, что программа ранее уже подвергалась приостановке. В 2021 году ряд банков вынуждено был временно прекратить выдачу льготных займов из-за исчерпания доступных им лимитов, вызванного ростом ее популярности.